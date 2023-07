Câte calorii are ZMEURA și ce beneficii sănătoase prezintă?

Zmeura rămâne un fruct special, fiind extrem de bogat în antioxidanți, minerale și vitamine, dar totodată foarte sărac în zaharuri. De fapt, zmeura se numără, alături de fructele de pădure, printre cele mai sărace fructe în zahăr, tocmai de aceea poate deveni un fruct indicat chiar și în dieta keto sau pentru diabetici. Dar câte calorii are zmeura și ce beneficii sănătoase ne aduce consumul acesteia?

Câte calorii are zmeura?

Zmeura este, de asemenea, bogată în fibre, vitamine și minerale esențiale, ceea ce o face o opțiune sănătoasă în cadrul unei diete echilibrate.

Ca și număr de calorii, zmeura este destul de săracă, 100 de grame având aproximativ 40-50 de calorii.

Zmeura – continut nutritional

Zmeura este o sursă bogată de nutrienți, vitamine și antioxidanți benefici pentru sănătate. Iată un rezumat al conținutului nutrițional al zmeurii (valori pentru 100 de grame de zmeură proaspătă):

Calorii: 53

Carbohidrați: 12,8 grame

Proteine: 1,2 grame

Grăsimi: 0,7 grame

Fibre: 6,5 grame

Vitaminele și mineralele prezente în zmeură:

Vitamina C : Zmeura este o sursă excelentă de vitamina C, conținând aproximativ 26,2 miligrame la 100 de grame. Vitamina C este un antioxidant puternic, contribuind la întărirea sistemului imunitar, protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și promovarea sănătății pielii.

: Zmeura este o sursă excelentă de vitamina C, conținând aproximativ 26,2 miligrame la 100 de grame. Vitamina C este un antioxidant puternic, contribuind la întărirea sistemului imunitar, protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și promovarea sănătății pielii. Vitamina K : Zmeura conține, de asemenea, vitamina K, ce este importantă pentru coagularea sângelui și menținerea sănătății oaselor. Valoarea exactă a vitaminei K în zmeură poate varia, dar în general se găsesc în jur de 7-9 micrograme la 100 de grame.

: Zmeura conține, de asemenea, vitamina K, ce este importantă pentru coagularea sângelui și menținerea sănătății oaselor. Valoarea exactă a vitaminei K în zmeură poate varia, dar în general se găsesc în jur de 7-9 micrograme la 100 de grame. Potasiu : Zmeura este o sursă bună de potasiu, un mineral esențial pentru sănătatea inimii, funcționarea musculară și menținerea echilibrului electrolitic. Se estimează că există aproximativ 151 miligrame de potasiu în 100 de grame de zmeură.

: Zmeura este o sursă bună de potasiu, un mineral esențial pentru sănătatea inimii, funcționarea musculară și menținerea echilibrului electrolitic. Se estimează că există aproximativ 151 miligrame de potasiu în 100 de grame de zmeură. Folați (acid folic): Această vitamină din Complexul B este esențială în perioadele de creștere rapidă, cum ar fi sarcina și copilăria. Zmeura conține aproximativ 25 micrograme de folați la 100 de grame.

Zmeura conține, de asemenea, antioxidanți și alte substanțe active benefice pentru sănătate. Antioxidanții, cum ar fi antocianinele, quercetina și acidul elagic, se găsesc în zmeură și au fost asociate cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară, reducerea inflamației și protecția împotriva stresului oxidativ. De asemenea, zmeura conține substanțe active cu potențial anticancerigen și proprietăți antiinflamatorii.

Zmeura: beneficii pentru sănătate

Foto: Nitr / shutterstock.com

Zmeura, această mică „bijuterie de vară” este plină de nutrienți esențiali și antioxidanți puternici, care pot oferi numeroase beneficii pentru sănătatea noastră. Fie că o consumăm proaspătă, o adăugăm în smoothie-uri sau o incorporăm în diferite rețete, zmeura poate fi un aliat valoros în menținerea stării de bine. Să explorăm împreună beneficiile remarcabile ale zmeurei!

Bogată în antioxidanți, benefică pentru protecția celulară

Zmeura este un adevărat tezaur de antioxidanți, inclusiv antocianine, quercetină și acid elagic. Aceste substanțe active ajută la neutralizarea radicalilor liberi din organism, protejând astfel celulele împotriva stresului oxidativ și a daunelor oxidative. Consumul regulat de zmeură poate contribui la prevenirea bolilor cronice, cum ar fi afecțiunile cardiovasculare și anumite tipuri de cancer.

Susținerea sistemului imunitar

Zmeura este o sursă excelentă de vitamina C, care joacă un rol crucial în întărirea sistemului imunitar. Vitamina C stimulează producția de celule imunitare și ajută la combaterea infecțiilor. Un aport adecvat de vitamina C poate contribui la reducerea riscului de răceli și gripă, precum și la recuperarea mai rapidă în cazul bolilor.

Promovarea sănătății digestive

Datorită conținutului său ridicat de fibre, zmeura poate susține sănătatea sistemului digestiv. Fibrele alimentare promovează tranzitul intestinal, previn constipația și pot ajuta la menținerea unui nivel adecvat de colesterol în sânge. De asemenea, fibrele din zmeură pot juca un rol în menținerea unei greutăți sănătoase și în controlul apetitului.

Beneficii pentru sănătatea inimii

Zmeura este o sursă de potasiu, un mineral esențial pentru sănătatea inimii. Potasiul ajută la menținerea tensiunii arteriale în limite normale și la funcționarea corespunzătoare a mușchilor inimii. Consumul regulat de zmeură poate ajuta la reducerea riscului de boli cardiovasculare, cum ar fi hipertensiunea arterială și accidentul vascular cerebral.

Proprietăți antiinflamatorii și protecție împotriva bolilor cronice

Antioxidanții și compușii antiinflamatori din zmeură pot contribui la reducerea inflamației în organism. Inflamația cronică este asociată cu o serie de afecțiuni, precum diabetul de tip 2, bolile de inimă și unele tipuri de cancer. Consumul regulat de zmeură poate sprijini reducerea inflamației și protecția împotriva bolilor cronice.

Susținerea sănătății creierului

Zmeura conține compuși flavonoidici, cum ar fi antocianinele, care pot avea efecte benefice asupra sănătății creierului. Aceste substanțe pot spori fluxul de sânge către creier, îmbunătățind astfel funcția cognitivă și protejând împotriva declinului cognitiv asociat cu îmbătrânirea. Consumul regulat de zmeură ar putea ajuta la menținerea acuității mentale și a memoriei pe termen lung.

Proprietăți anticancerigene

Unele cercetări sugerează că compușii bioactivi găsiți în zmeură, cum ar fi acidul elagic, ar putea avea proprietăți anticancerigene. Acești compuși pot inhiba creșterea celulelor canceroase, pot promova apoptoza (moartea celulară programată în cazul celulelor care trebuie eliminate) și pot reduce inflamația asociată cu dezvoltarea cancerului. Cu toate acestea, mai multe studii sunt necesare pentru a confirma aceste efecte și pentru a înțelege mai bine mecanismele implicate.

Menținerea sănătății ochilor

Zmeura conține luteină și zeaxantină, doi antioxidanți care sunt esențiali pentru sănătatea ochilor. Acești compuși ajută la protejarea ochilor împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi și de lumina albastră nocivă. Consumul regulat de zmeură poate contribui la reducerea riscului de afecțiuni oculare, cum ar fi degenerescența maculară legată de vârstă și cataracta.

Sursă de hidratare și recomandată pentru scăderea în greutate

Zmeura conține aproximativ 85% apă, ceea ce o face o gustare excelentă pentru hidratare. Consumul de zmeură poate ajuta la menținerea echilibrului hidric al organismului. De asemenea, conținutul său ridicat de fibre și scăzut de calorii poate contribui la o senzație de sațietate, fiind recomandată în gestionarea greutății și menținerea unei alimentații sănătoase.

Îmbunătățirea sănătății pielii

Datorită conținutului de antioxidanți și vitamina C, zmeura poate contribui la menținerea sănătății pielii. Aceste substanțe pot proteja împotriva radicalilor liberi și pot promova producția de colagen, ajutând la menținerea elasticității și aspectului tineresc al pielii, contrinuind totodată la scaderea riscului de apariție a ridurilor. Consumul regulat de zmeură poate contribui la o piele mai sănătoasă și mai strălucitoare.

Sursa foto articol: Nitr/ shutterstock.com

