5 rochii pentru un 8 Martie petrecut in oras

Rochie roz pal din catifea

Rozul pudra si catifeaua sunt in tendinte si in 2017. A trecut prea putin ca sa ne saturam de ele, motiv pentru care acest model este o alegere inspirata pentru Ziua Femeii. De fapt, pentru Seara Femeii, cand felina din tine doreste sa se dezlantuie pe ringul de dans.

As indrazni sa-ti propun sa o porti chiar si cu o pereche de tenisi (in cazul in care nu esti adepta stilul elegant) si jacheta de piele pe deasupra. Vei arata la fel de seducatoare!

Rochie: 304 lei