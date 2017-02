Modele de camasi lungi pentru primavara

Confortul pe care ti-l ofera o haina lunga si larga se obtine cu greu cand vine vorba de alte articole vestimentare. Este si cazul camasilor lungi, camasilor tip rochie sau tunica, care raman in tendinte si in 2017.

Daca pana acum ceva timp se traia cu impresia ca hainele oversized fura din eleganta si feminitate, in 2017 aceasta croiala a devenit preferata doamnelor si domnisoarelor de pretutindeni. Un tricou, un pulover, un hanorac, o jacheta sau o camasa oversized completeaza cu stil orice oufit.

Astazi vorbim despre camasa lunga. Camasa pe care o purtam fie cu pantaloni scurti, fie cu blugii prietenului. Crede-ma ca vei arata la fel de sexy in ambele combinatii. Nu uita de atitudinea, stii ca sta in puterea ta sa schimbi orice haina banala.

Sau, cele mai indraznete dintre noi vor purta rochia tip tunica ca atare, adica pe post de rochie. Cu o pereche de cizme inalte pana peste genunchi, sau chiar cu o pereche de pantofi sport. Si palarie pe cap.

Camasa kaki: 109 lei; Camasa transparenta: 139 lei

Tot tipele cu un gram de indrazneala in plus nu vor inchide ochii cand vor vedea o camasa lunga transparenta. Pe acesta o vor imbraca intr-o seara petrecuta in club, cu bustiera pe dedesubt si jacheta de piele sau celebra bomber jacket pe deasupra.

Cele mai inspirate moduri in care poti combina camasa lunga sunt: cu pantaloni scurti si pantofi sport, cu blugi skinny si pantofi stiletto sau sandale, cu cizme peste genunchi, cu boyfriend jeans si adidasi.

Camasa bleu: 139 lei; Camasa in dungi colorate: 69 lei

Mie imi place camasa lunga orisicum. Port una chiar in acest moment. Este in carouri albe, albastr si verzi, cu crapaturi in lateral. Si tare bine ma mai simt in ea. Oricat de mult as fi evitat pana acum cativa ani sa port o camasa, in prezent am cel putin zece modele in dulap.

Si nu pot spune ca am un model preferat. Le accept pe toate: in carouri, cu buline, cu imprimeu floral sau cu animalute si alte desene haioase, int-o singura culoare.

Sursa Foto Front Page: Kaponia Aliaksei/Shutterstock