3 modele de sacouri casual si cum le porti primavara asta

Sacoul casual este o piesa vestimentara care nu se demodeaza niciodata. In 2017 esti libera sa il porti cu pantaloni sport si blugi, cu fuste si rochii, dar si cu salopete si sarafane.

Mi-au placut intotdeauna sacourile, mai putin cand a venit vorba de modelele rigide, cu bureti la umeri. Chiar si asa, am acceptat timp de patru ani de zile sa il port pe cel impus de liceul in care invatam. Era visiniu si avea buzunare, fusese ales chiar de clasa mea, insa s-a dovedit a fi cea mai buna alegere.

Avand in vedere ca l-am purtat in tot felul de combinatii (cu blugi, fuste si sarafane, tricouri si camasi, cizme, adidasi si balerini), mi-am dat seama ca imi place cel mai mult sa port sacoul cu pantofi sport si pantaloni lejeri.

Pentru primavara asta, m-am interesat de cateva modele de sacouri casual pe care le pot adapata stilului meu si in care stiu sigur ca ma voi simti libera si confortabil.

Sacoul lung

Sacoul lung tip cardigan este preferatul meu. L-am ales intr-o nuanta de rosu pentru ca m-am saturat sa vad culori inchise oriunde privesc. Il asortam cu o pereche de pantaloni albi, pulover cambrat de culoare neagra si ghete pana la glezna, usor elegante.

Sacou: 289 lei; Blugi: 139 lei; Pulover: 189,99 lei; Ghete:179 lei

Sacoul fara inchidere

Cand porti un sacou fara inchidere trebuie sa fii foarte atenta la ce porti pe dedesubt. Fiind un sacou dintr-un material care curge fin, il punem in aceeasi combinatie cu tricoul oversized pe care il bagam intr-o pereche de pantaloni drepti, la dunga, cu siret in talie.

Sacou: 249 lei; Bluza: 78,99 lei; Pantaloni: 119,99 lei

Sacoul in dungi

Daca ma intrebi pe mine, sacoul in dungi este cel mai casual dintre toate. Nu pot sa mi-l inchipui in tabara sacourilor serioase pe care le porti la intalniri importante sau cand esti secretara unui patron mult prea strict. Sacoul in carouri din imagine se potriveste cu blugii albi, pantofi sport si o bluza larguta.

Bluza: 44,99 lei; Sacou: 269 lei; Blugi: 119,99 lei; Adidasi: 309 lei

Asadar, simte-te libera sa porti sacoul in orice combinatie doresti si in orice moment al zilei. Fie ca mergi la o terasa sau intr-un bar cu prietenele, fie ca vrei sa te protejeze pe timp de noapte pana ajungi acasa dupa o seara petrecuta in club, sacoul casual este piesa vestimentara pe care poti conta.

Sursa Foto Front Page: MaxFrost/Shutterstock.com