La Belle De Jour - sexy de Vday

Sigur o vizualizezi pe Caterine Deneuve in rolul acela extrem de senzual. Si sigur daca esti o adevarata fashionista iti aduci aminte si de costumatia ei semnata Yves Saint Laurent.

Séverine Serizy, personajul frantuzoaicei este o femeie ce isi petrece dupa-amiezile ca dama de companie, in timp ce sotul ei este la job. Desigur, nu va sfatuim, doamnelor, sa luati aminte la rolul lui Catherine Deneuve, dar va sfatuim sa invatati cateva gesturi de profunda senzualitate.

Vor prinde bine de Ziua Indragostitilor. Si la fel de bine, va vor prinde si sfaturile noastre legate de cum sa alegeti cate ceva sexy pentru tinuta de Valentine’s Day.

Prima combinatie care imi vine in minte este: sacou si colier statement.

Ce se intampla in partea inferioara e alegerea ta, insa atunci cand porti un sacou sau blazer de inspiratie barbateasca – poate chiar un model ce aminteste de tuxedo - direct peste lenjerie intima si adaugi un colier bogat, pretios ce incadreaza perfect zona decolteului e imposibil sa nu fii sexy!

Sacou: 309 lei; Colier: 69 lei; Body: 134,99 lei

Un alt mix pe care mizez de multe ori atunci cand vreau sa fiu atragatoare este combinatia de texturi pretioase cu materiale casual, relaxante.

O fusta flu-flu, plisata poate, de lungime midi, dintr-o textura diafana, senzuala asa cum este voalul alaturi de un pulover oversize si ghete cu toc si n-ai cum sa nu sucesti cateva priviri, cateva minti!

Fusta: 529,90 lei; Pulover: 119 lei; Botine: 339, 90 lei

Contrastul androgin/feminin este unul pe care mizez de multe ori si efectul este intotdeauna garantat.

Asa ca, mai spun doar atat: camasa alba, model masculin, clean-cut, fara prea multe detalii, croita larg si pe dedesubt un corset dantelat, alb, eventual o brosa. Mici intrezariri pe ici, pe colo. Fix cat si unde trebuie. Pana va vedea el cu ochii lui, poate doar sa ghiceasca, nu?

Camasa: 79,90 lei; Body: 279,90 lei; Brosa: 24,99 lei

Daca vrei sa-l tii in suspans si sa-l lasi sa ghiceasca, poti desigur sa stabilesti tu intalnirea de Valentine’s. Alege ceva cat mai casual. Poate la bowling, de ce nu?

Poarta-ti jeansii cei mai cool – neaparat cu rupturi - si un sweater sau o camasa cadrilata.

Strecoara pe dedesubt ciorapi tip-plasa si un body sexy. Poti sa fii the girl next door, poti sa fii casual, relaxata si sa te bucuri de confort in timp ce el se bucura de priveliste!

Blugi: 197,93 lei; Camasa: 99 lei; Body: 79 lei

Daca iti doresti sa fii feminina, sa fii eleganta, atunci iti recomand o tinuta ladylike prin definitie: rochia midi, cu accent pe talie, cu fusta ampla, lalea.

Alege un model cu insertii dantelate sau transparente si completeaza look-ul cu ghete sau pumps “scolaresti” si eventual parul prins in codite impletite.

Extra pont: alege ciorapi plasa prins in port-jartiere si atunci cand te asezi picior peste picior, lasa asta la vedere, sau altfel spus, fierbe-l la foc mic!

Rochie: 399,99 lei; Dres plasa: 21,90 lei; Botine: 369 lei

Sursa Foto Front Page: pexels.com