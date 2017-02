Advertorial

Este o zi a cadourilor si a gesturilor de iubire, a emotiilor puternice, o zi incarcata cu romantism si cu cele mai frumoase declaratii de dragoste.

Pentru ca goana dupa cadouri deja a inceput, va propunem un ghid cu cele mai spectaculoase idei de cadouri pentru Valentine’s Day.

Cadouri pentru EA

Alaturi de florile sale preferate un cadou delicat si valoros precum o bijuterie poate reprezenta alegerea perfecta.

Bijuterii cu mesaje de iubire

Mesajele de dragoste scrise in bijuterii luxuriante vor pune in valoare, insa fara a incarca prea mult, tinutele romantice de zi sau de seara, complimentand trasaturile gingase ale femeii iubite.

Bijuterii romantice si spectaculoase

Temele florale si cristalele cu sclipiri de diamant aduc o nota de finete si eleganta tinutelor de seara. Daca doriti un cadou deosebit pentru persoana iubita, puteti opta pentru bijuterii cu modele si culori din natura, garnisite cu cristale ce confera stralucire si rafinament unei tinute fara cusur.

Bijuterii in forma de inima

Puteti opta pentru un set de 3 pandantive Swarovski in forma de inima, in culori diferite pentru a fi usor de asortat tinutelor de zi cu zi: rosu, albastru inchis si galben chihlimbar. Cristalele vin impreuna cu un lantisor din argint 925, bijuteriile fiind aranjate intr-o superba cutie din catifea rosie, in forma de inima.

O alta recomandare o reprezinta seturile de bijuterii din colectia iubirii, cu straluciri diafane si incrustatii fine de cristale translucide sau colorate, lucrate cu maiestrie si migala pentru a mangaia gratia femeii si a pune in valoare cele mai delicate trasaturi feminine.

Un cadou pe care cu siguranta il va purta zi de zi consta in bijuteriile simple, dar chic, din metale pretioase sau placate cu aur de 18 kt.

Idei de cadouri pentru barbati

Alesul inimii va aprecia cu siguranta un cadou elegant sau personalizat, care sa ii defineasca stilul si sa ii aduca zambetul pe buze.

Butonii constituie un element discret dar fundamental din tinuta eleganta a unui barbat. Rolul lor este de a desavarsi intreaga vestimentatie, fiind un detaliu ce pune in valoare stilul si personalitatea acestuia. Seturile cu pix si stilou asortate sunt potrivite pentru o imagine eleganta, clasica, business.

Puteti opta pentru cadouri originale, care sa ii aduca zambetul pe buze si cu care sa isi surprinda prietenii. Canile haioase, agendele cu coperti 3D, accesoriile care reflecta obiceiurile barbatesti sau chiar placutele cu mesaje inspirate vor surprinde in mod placut si practic asteptarile celui drag.

Valentine’s Day de poveste!