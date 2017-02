Trend alert: bluzele asimetrice si cum le purtam

Bluza asimetrica cu imprimeu

Iubitoarele de feline stiu ce semnificatie aparte are un tricou cu animalute imprimate. Asadar, pentru tine, cea pe care o asteapta acasa o pisicuta, sau pentru tine, cea care are o prietena cu animalut de companie, am ales un tricou asimetric cu chipul dragalas al unei pisici. E de purtat in zilele libere, cand vrei sa uiti de outfit-urile office si sa te simti libera intr-o pereche de blugi si bascheti.

Tricou: 28,90 lei