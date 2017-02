4 haine de blana de purtat peste lenjeria intima de Vday

Te gandesti deja cum sa te imbraci ca sa te dezbrace mai repede? Hmm, te-am luat prea tare? Daca te-ai speriat de aceasta abordare directa, ce te faci cand iti propunem sa-l dai pe spate intr-o combinatie cu adevarat indrazneata?

Hai ca nu te tinem mult la foc mic. Exact cum nici tu nu o vei face in seara de Valentine’s.

Stii secventele acelea hot, hot, hot din filme, in care ea sta in cadrul usii si are pe ea un trenci sau o haina de blana si-n rest doar buna-vointa? Ei bine, ce zici, indraznesti sa faci o re-editare a unei scene de acest gen, de Noaptea Indragostitilor?

Nici nu ne pasa daca alegi lenjerie sexy sau doar “piele naturala”, daca pe deasupra alegi sa porti nonsalant o haina de blana, in completarea unor tocuri ametitoare. Inainte de a trece mai departe, te anuntam ca daca te-a luat ameteala doar la gandul unei astfel de “tinute”, poate ar fi mai bine sa mai astepti un an.

Daca faci o incercare si-l cuceresti din prima, iata cateva modele de haine de blana cu efect wow:

1. Haina de blana alba este ideala in combinatie cu lenjerie intima alba, fina si situandu-se la polul culorilor ingenue, pure, cuminti, tocmai acest contrast (pe langa priveliste) il va face sa nu reziste prea mult doar cu privirea.

Haina alb unt: 849 lei; Sutien: 219,90 lei; Chilotei din dantela: 52,90 lei

2. La polul opus, daca alegi sa porti lenjerie intima neagra, cu dantela sau voal, alege o haina de blana lunga, intr-o nuanta clasica. Sa zicem ca il inviti la tine sa te ia de acasa pentru o merge la un restaurant. Il “astepti gata imbracata”, cu haina inchisa, eventual cu cizme lungi din piele. Ai nevoie de o scuza cuminte cum ca “trebuie sa-ti retusezi make-up-ul” si cat el te asteapta putin, te gandesti sa iti desfaci haina de blana, ca e prea cald.

De-aici, scenariul va apartine!

Jacheta: 349,50 lei; Cizme: 169 lei

3. O haina de blana colorata – extrem de chic in acest sezon – se potriveste unei rochii de seara, din satin. Prin extrapolare, s-ar potrivi si unui furou din satin, nu?

Noi te sfatuim sa alegi satinul rosu, nude sau negru si te mai sfatuim sa fii indrazneata si sa adaugi o pereche de sandale fine.

Vesta: 419,99 lei; Camasa de noapte: 184,99 lei

4. Okay, pana acum am fost cuminti. Dar aceasta varianta chiar nu este pentru rusinoase. Zicem asa: haina de blana cu peri lungi. Palarie si cizme sau botine cowboy-boots. Totul asezonat pe dedesubt cu un body cu insertii transparente.

Nu stiu mai exact care ar fi “scuza” ca sa demarezi un astfel de film, insa poti spune ca mergeti la o petrecere cu costume. Ca nu mai ajungeti…

Haina: 1233 lei; Body: 180 lei; Ghete: 1506 lei

Sursa Foto Front Page: pexels.com