Rochia tricotata + cizme lungi - combinatia sezonului

In fiecare sezon rece exista ea. Rochia tricotata, groasa, pufoasa, sau dimpotriva, cu model subtire, fluid, curgator. Cu lungime maxi, pana in pamant, sau la polul opus, scurta, mini. Croita pe corp sau dimpotriva oversize, larga, confortabila.

Ei bine, iarna aceasta este o mediana a celor de mai jos, pentru ca rochia tricotata a acestei ierni este “cumpatata” – nici foarte lunga, dar nici scurta, ci midi, cu mici variatiuni – fie pana la jumatatea gambei, fie pana deasupra gleznei, fie pana la genunchi. Nu este nici cu ochiuri mari dar nici din tricotaj delicat, diafan. Si mai are ceva: este “insotita” de cizme lungi, ce se “pierd” sub lungimea tivului rochiei.

Asa ca, am cautat cele mai trendy combinatii de knitted dress + over-knee boots, asa cum le-am vazut in prezentarile de moda ale acestei ierni si iata ce ti-am pregatit:

1. La Mulberry rochia midi, tricotata a fost in culori tari, acide – oranj, galben intens - in compania cizmelor lungi cu platforme inalte, completata de paltoane din stofa sau haina din blana, genti micute, tip clutch-box.

Rochie Vila: 99,90 lei; Cizme Tamaris: 279,99 lei

2. La Proenza Schouler rochia tricotata e urbana, in tonuri neutre, cu mici decupaje, bazata pe deconstructia tiparului. Primeste in completare cizme cu varf metalic si geanta-postas. Totul ton sur ton, in gri deschis.

Rochie Missguided: 74,99 lei; Cizme din piele: 359,99 lei

3. La Rag & Bone rochia tricotata este de inspiratie military, intr-un kaki inchis, saturat. Are nervuri bine definite, groase, barbatesti, si mici accente army in completare – epoleti, nasturi dar si mici detalii feminine care sa contrabalanseze – mici drapaje de exemplu. Este combinata cu cizme tip bocanci, flats.

Rochie Miss Selfridge: 97,99 lei; Cizme din piele: 1112 lei

4. Fara doar si poate, rochia din tricot cu fir stralucitor, sau din lurex este un must-have al iernii. Am vazut-o in multe variante – cu botine pe glezna la Jil Sander, cu pantofi Mary Jane aurii, metalici la Dolce & Gabbana, cu layere fluide de cardigane la Missoni si in rochii de seara la Vionnet, dar cel mai spectaculos look ramane la Balenciaga, cu cizme lungi, peste genunchi si ochelari de soare.

Rochie Iska: 109 lei; Cizme:149 lei

Sursa Foto Front Page: pixabay.com