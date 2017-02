Trenciuri colorate pentru primavara 2017

Primavara este in primul rand despre culoare, veselie, renastere, trezire la viata. Pe langa verdele crud al ierbii, pomilor si altor plante, nuante cat mai vii de culori ies timid la iveala sub forma bobocilor de flori. Ca sa incurajezi primavara sa explodeze in colorit, poti incerca sa aduci si tu o pata de culoare, cu ajutorul unor trenciuri colorate.

Daca acum cateva zile iti spuneam ca trenciurile sunt acel tip de jachete clasice specifice primaverii, care nu se demodeaza niciodata, si iti recomandam cateva modele de trenciuri pentru primavara 2017, astazi m-am gandit sa reiau tema cu cateva sugestii de trenciuri colorate, care sa ne induca pofta de viata si energia necesara.

Trenciul colorat – pata de culoare intr-o lume gri

In zilele capricioase ale anotimpurilor de tranzitie, nu poti renunta la jacheta, iar trenciul ramane intotdeauna cea mai buna alternativa. Este lejer, nici prea gros, nici prea subtire, din material impermeabil adesea care sa te protejeze de ploaie si vreme urata.

Faptul ca trebuie sa avem o jacheta pe noi insa, in astfel de zile, nu inseamna ca trebuie sa ne ascundem sub ea hainele frumoase, de purtat la scoala sau la birou. Dimpotriva. Poti fi pata de culoare prin intermediul trenciului care te acopera si iti acopera hainele in care vei petrece ziua respectiva.

Intr-o mare de culori pamantii, figuri posace si ingandurate, imagineaza-ti o silueta simpatica imbracata intr-un trenci colorat vesel, un trenci galben, solar sau unul roz, ca de ciclama sau lalea.

Asa-i ca te face sa vezi altfel ziua, lumea, fie doar si pentru cateva minute?

Trenci galben: 215 lei; Trenci elegant: 249 lei; Trenci albastru: 155 lei

Un trenci colorat poate reda buna dispozitie

In zilele cand astenia de primavara ne stoarce usor-usor de energie, un trenci colorat si plin de viata ne poate reda buna dispozitie. Doar un simplu exercitiu de tipul privitului unui buchet de flori colorat te poate scoate din starea pe care o poti avea intr-o zi grea de primavara. Ei bine, purtand astfel de culori, poti chiar tu sa fii un buchet de energie, nu doar pentru tine, ci si pentru lumea din jurul tau.

Asa ca incearca putin lucrurile invers: haine mai sobre si in culori mai neutre pe interior si un trenci colorat dragalas la exterior. Nu-ti acoperi voia buna, ci lasa sa iasa la suprafata si sa se vada pofta de viata.

Un trenci colorat te face sa pari mai tanara, mai debordanta. Iar daca esti mai sobra de fel, poti incerca un trenci in culoare pastel – un nude pudrat sau un roz prafuit ori galben pal.

Trenci prafuit: 257 lei; Trenci rosu: 279,90 lei; Trenci nude: 451 lei

Cum poti purta un trenci colorat?

Un trenci in culori vii nu inseamna insa restrictionarea tinutei doar la haine in alb si negru pe dedesubt. Poti sa te joci cu stil si sa incerci combinatii nebanuite. De exemplu, orice culoare da bine cu o pereche de jeansi in diverse variatii de bleu denim: bleumarin, bleu, albastru cerneala, albastru verzui.

Un trenci galben sau un trenci albastru se potriveste oricand cu denimul. Un trenci roz fuchsia, in schimb, poate fi combinat cu o rochie cu imprimeuri florale multicolorate. Totul e sa ai incredere in tine si in imaginatia ta.

Jacheta: 122,99 lei; Trenci bleu: 469 lei; Trenci: 105 lei; Trenci portocaliu: 139 lei

Gandeste-te ca poti fi motivul de zambet al unei persoane in ziua respectiva! Ca poti fi ca o floare de primavara intr-o multime de culori neutre, pamantii, inca lipsite de energie.

Tu ce alegi sa fii cu un trenci colorat: o narcisa galbena, o zambila vesela, o lalea rosie, o viorea albastra?

Sursa Foto Front Page: SamChadwick/Shutterstock