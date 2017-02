7 posete in stil minimalist pentru primavara

Am observat ca in ultima vreme stilul minimalist este tot mai pregnant, atat in privinta tendintelor de moda, cat si de design interior. Dintre toate insa, cel mai bine mi se pare reprezentat la nivelul posetelor si al gentilor.

Posetele in stil minimalist au un look light, numai bun de integrat in tinutele de primavara. Sunt simple si rafinate si se potrivesc in special outfiturilor office, dar acest lucru nu inseamna ca o parte dintre ele nu pot fi incluse si in combinatii mai casual.

Ce inseamna o poseta in stil minimalist? Gentile si posetele in stil minimalist sunt foarte simple, au linii drepte si par structurate din alte cateva piese de baza. Se bazeaza in mare parte in designul lor pe geometrie si figuri geometrice cu colturi. Formele lor sunt, asadar, bine definite. Nu sunt decorate decat, cel mult, cu incuietori si catarame metalice – si acestea in forme drepte, simple, dar care aduc un accent rafinat si foarte elegant.

Cele mai multe modele de genti si posete minimaliste sunt intr-o singura culoare, bicolore – combinatii de doua culori simple, care fie creeaza contrast, fie se combina cu bun gust din punct de vedere optic. Alte posete minimaliste, in schimb, sunt realizate din mai multe combinatii de culori, dispuse geometric. Toate sunt deosebit de elegante si de rafinate.