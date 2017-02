4 sacouri indraznete pentru a avea o tinuta wow

L-am imprumutat din vestimentatia masculina si de-atunci l-am tot reinterpretat. Nu ne-am oprit la croiala clasica, tipic barbateasca. Nu, n-am ales doar blazerul barbatesc! Am ales si tuxedo-ul. Apoi am ales si sacoul cu guler-tunica, sacoul cambrat, cu guler si rever si inchidere la un nasture, sau dimpotriva sacoul clasic, cu inchidere la doua randuri de nasturi.

Dar nu ne-am oprit aici! Pentru ca suntem femei, pentru ca mereu vrem mai mult, altceva, mai bine! Si pentru ca suntem creative si indragostite de frumos! Asa ca, dupa ce ne-am jucat cu elementele de croiala, este randul sa fim creative cu materialele. Asa s-au gandit si marii creatori de moda si au propus cele mai chic sacouri din texturi deosebite: piele, blana, lurex, paiete, matase, dantela. Asa ca noi le-am cautat pe toate pentru tine:

1. Sacoul din dantela este poate cea mai contradictorie piesa vestimentara, imbinand o croiala de inspiratie androgina cu o tesatura ce aminteste mai degraba de lenjeria intima feminina, deci efectul va fi unul incredibil asupra privitorului. Caption – Acest gen de sacou completeaza perfect un mix clasic alcatuit din pantaloni-creion, negri si o bluza alba. Unde mai pui ca poti purta acest sacou si la o ocazie – cocktail – dar si la birou sau casual.

Sacou dantela: 107,99 lei

2. Sacoul din piele sau texturi ce imita pielea este o alta varianta ce poate transforma un outfit. Un model negru poate fi o completare a unui mix clasic. Un model din piele in tonuri pamantii poate fi o varianta ideala pentru o tinuta cu jeans iar un sacou din piele colorata – visinie, verde – este alegerea celor ce adora combinatii Boho, cu imprimeuri retro sau florale. Caption – Poarta acest sacou impreuna cu o camasa cu jabou, o fusta conica si cizme lungi, peste genunchi sau cu jeansi si un top cu print a la anii ’70.

Sacou piele intoarsa: 149,90 lei

3. Sacoul din catifea este cu siguranta un must-have al acestui sezon. Este o textura opulenta, bogata, pretioasa prin definitie. Si este, fara doar si poate una dintre cele mai des intalnite materiale pe catwalk, asa ca iti recomand sa iti cumperi macar un model! Caption – Cea mai purtata combinatie a sezonului este catifea cu… catifea. Asa ca, poarta sacoul din catifea cu pantaloni din catifea. Alege o croiala lejera – atat a blazerului, cat si a pantalonilor – poate o fusta-pantaloni sau culottes. Sacoul cu catifea poate fi purtat si cu o rochie midi, cu print sau dintr-o alta textura puternica: dantela, matase, piele.

Sacou din catifea: 379 lei

4. Sacoul cu paiete va fi, te avertizez, vedeta tinutei tale. O astfel de haina are nevoie de o asortare cu articole vestimentare “neaglomerate” , neutre ca ton sau in ceea ce priveste textura. Caption – Poarta acest sacou cu paiete impreuna cu un tricou basic, alb si o fusta midi din piele sau din stofa simpla, plus ghete sau botine cu toc.

Sacou argintiu: 599 lei

Sursa Foto Front Page: unsplash.com