Camasile in dungi subtiri verticale - trendul momentului

Nu stiu exact cand s-a intamplat, pentru ca am fost mereu tanara pe care o vedeai imbracata in maiou sau tricou, indiferent de eveniment, insa am facut o obsesie pentru camasile in dungi verticale. Le prefer in mod special pe cele lungi si foarte lungi, insa in dulapul meu este loc pentru toate dimensiunile si toate culorile.

Tinuta mea prefera este, bineinteles, cea lejera, care nu ma scoate cu nimic in evidenta, insa ma ajuta sa ma simt excelent in pielea mea. Asta inseamna ca este formata dintr-o camasa in dungi, blugi skinny si pantofi casual (tenisi sau espadrile).

Peste cateva zile implinesc 30 de ani si sunt pregatita sa trec la un alt nivel – la nivelul femeii mature si eleganta. Asta inseamna ca o sa invat sa asortez camasa cu pantaloni din stofa (pana la glezna) cu buzunare, in picioare pantofi office (oxford shoes) confortabili, jacheta tip sacou si palarie.

Camasa cu aplicatii: 179,99 lei; Camasa asimetrica: 75 lei; Camasa office: 162,50 lei

Tie iti recomand sa porti camasa si cu o fusta midi in clos sau fusta creion cu talie inalta. O sa arati extradordinar si ai toate sansele sa devii un fashion icon pentru colegii tai!

Anul asta se poarta broderiile. Broderie pe incaltaminte, broderie pe genti, pe blugi, geci, bluze si camasi. Si am vazut o multime de camasi adorabile cu imprimeuri brodate de care sunt sigura ca o sa te indragostesti si tu.

Camasa cu broderie: 149 lei; Camasa cu umerii goi: 109 lei; Camasa tip tunica: 179 lei

Nu uita nici de camasile care-ti lasa umerii la vedere – le poti introduce atat in outfit-urile office, cat si cele pe care le imbraci cand iesi in oras.