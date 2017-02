Colierele cu lanturi fine si medalioane simple - simbol de bun gust

Creatoarea de moda Ann Demeulemeester spunea ca “bijuteriile sunt ceva care au de-a face cu emotiile”. Si ii dau dreptate, dat fiind faptul ca ni se intampla adesea sa alegem bijuteriile pe care urmeaza sa le purtam in functie de starea de spirit pe care o avem pe moment.

Mie, spre exemplu, mi s-a intamplat de multe ori sa imi aleg chiar si outfit-ul in functie de bijuteria pe care am vrut sa o port, nu cum se intampla de obicei – intai combini hainele si apoi adaugi bijuteria.

Cu bratarile si inelele cad rar la un comun acord, in schimb cu cerceii si accesoriile pentru gat ma inteleg mult mai bine. In materie de coliere si lantisoare, preferatele mele sunt chokerele si lantisoarele fine cu medalioane mici si simple. Probabil mi se trage de la faptul ca nu imi place sa atrag prea mult atentia asupra mea sau pentru ca vreau sa fiu admirata pentru simplitate si frumusetea naturala.

Ideea este ca, asa cum spune si titlul, colierele cu lanturi fine si medalioane simple sunt un simbol al bunului gust si vor infrumuseta intr-o maniera aparte gatul unei femei.

Imi plac colierele cu multiple lanturi fine care se potrivesc de minune cu o rochie eleganta, un top din material fin cu decolteu in V, o bluza cu umerii goi si chiar o camasa. Sunt accesorii care fac casa bun cu stilul elegant, romantic si boem.

Choker: 65 lei; Colier dublu: 54 lei; Colier multiplu: 54 lei

Imi plac colierele care au un in loc de pandativ un mic scris motivational - “Happy”, “Hope”, “Dream”, etc. si colierele la baza gatului prevazute cu mai multe pandative mici insirate pe lant, care stralucesc in bataia soarelui.

Colier cu text: 85 lei; Colier cu pandativ de cristal: 89 lei; Colier J.Lo: 119 lei

Cred ca Ann Demeulemeester se referea si la faptul ca un colier trebuie sa reprezinte ceva atunci cand il porti. In general primim colierul in dar de la cineva drag si ii spuem ca are valoare sentimentala si nu ne mai despartim de el.

Si asa se intampla ca ne atasam de o bijuterie atat de tare incat o purtam ani intregi si nu o dam jos indiferent de hainele pe care le punem pe noi.

Sursa Foto Front Page: Alex Gukalov/Shutterstock