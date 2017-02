Cateva modele de pulovere reiate subtiri pentru inceput de primavara

Chiar daca soarele e sus pe cer si iti zambeste, nu il lasa sa te vrajeasca si sa te faca sa renunti la hainele calduroase! Te astepta dimineti si seri racoroase in care vei avea nevoie de un pulover care sa te incalzeasca.

Asa ca pentru astazi ti-am pregatit cateva recomandari de pulovere reiate, nici prea groase, dar nici prea subtiri, pe care sa te bazezi in zilele cu temperaturi ceva mai scazute.

Am gasit pe magazinele online modele de pulovere casual cu decolteu in V, pe care sa le porti cu perechea perferata de blugi si cu incaltamintea sport. Aceleasi modele se potrivesc si in combinatia pulover – fusta – botine. Tine de alegerea ta si de cum te simti mai confortabil.

Pulover rosu: 39,90 lei; Pulover gri: 39,90 lei; Pulover cu sclipici: 66,90 lei

Mergem mai departe, la puloverele care aluneca timid pe umeri si lasa la vedere putina piele, sau puloverele cu un decolteu ceva mai indraznet. Acestea fac casa buna atat cu blugi – cizme scurte cowboy, cat si cu blugii boyfriend – pantofi sport – jacheta din denim. Se obtine un outfit lejer cu care te poti prezenta linistita in fata sefilor si a colegilor.

Pulover cu despicaturi: 54,90 lei; Pulover cu snur: 179 lei; Pulover alb: 40,45 lei

Si mai sunt pulovere reiate oversized pentru zilele in care nu iti pasa de privirile celor din jur, zilele in care contezi doar tu si vrei sa te bucuri de viata la maxim.

Pulover Mango: 99 lei; Pulover bej: 99 lei; Pulover cu dungi: 169 lei

Desi hainele groase imi provoaca disconfort datorita greutatii lor, un lucru care imi place la pulovere este ca imi dau o senzatie de siguranta si imi ofera o oarecare placere atunci cand le port si intru de la frig la cald si ma cuibaresc intr-un scaun.

Este de apreciat la ele ca nu sunt pretentioase, ci sunt piese vestimentare pe care le poti asorta dupa bunul tau plac. Important este sa le tii aproape pentru ca inceputul de primavara nu o sa fie chiar asa cum ne dorim noi sa fie, ci cu temperaturi in continuare scazute, vant si ploaie.

Sursa Foto Front Page: Svitlana Sokolova/Shutterstock