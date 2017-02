6 malete simple de purtat pe sub rochia furou

Maleta de catifea

Maleta de catifea este un must have. Este o piesa vestimentara foarte eleganta care o sa te transforme in vedeta momentului. Mai ales daca o ai in nuanta burgundy.

Asorteaz-o la o rochie in nuante inchise de albastru si pune-ti in picioare o pereche superba de stiletto.

Alte combinatii: gri, negru, roz prafuit, galben.

Maleta bordeaux: 99 lei