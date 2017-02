Jachete sport din catifea

Adeptele stilului sport vor adora jacheta din catifea! O vor considera piesa lor vestimentara eleganta si ii vor gasi cat mai des un loc in outfit-urile lor.

Eu ma numar printre adepetele stilului sport, chiar daca nu port toata ziua treninguri sau, cel putin, pantaloni de trening. Eu sunt adeptat stilului sport care incalta de dimineata pana seara, in fiecare anotimp, pantofi sport (tenisi si adidasi), poarta blugi si tricouri, iar in zilele racoroase ma incalzesc intr-o jacheta sport.

I-am spus iubitului meu ca vreau sa ma fac o lady, insa si el imi indreapta atentia tot asupra adidasilor si a jachetelor sport in care, recunosc, ma simt cel mai bine si nu am de gand sa renunt la ele.

Pentru anul asta si, in special, pentru anotimpul florilor, ma gandesc sa imi reimprospatez garderoba cu cateva jachete – jacheta bomber si jacheta din catifea.

Despre jachetele bomber am mai vorbit, asa ca astazi a venit randul jachetelor sport din catifea sa fie in centrul atentiei. Nici nu ma gandeam ca pe magazinele online am sa gasesc atat de multe modele. Mi-a fost tare greu sa fac o selectie.

Jacheta neagra: 221 lei; Jacheta gri: 174 lei; Jacheta bomber: 139,99 lei

Am gasit jachete din catifea in aproape toate culorile, jachete simple, jachete cu imprimeuri, university/college, jachete cu inchidere sau tip hanorac si jachete cu gluga.

Crede-ma, chiar daca obisnuiesti sa te porti la rochita si sandale, tot o sa vrei sa fii si tu posesoarea unei astfel de jachete.

Jacheta sport din catifea face casa buna cu pantalonii din catifea, cu blugii, cu pantalonii scurti pe timp de vara, dar si cu rochii si fuste.

Daca vrei sa o introduci intr-un outfit elegant, alege sa o porti cu blugi negri cu talie inalta, un body sau un top mulat pe corp si pantofi sau botine.

Jacheta rosu bordeaux: 239,99 lei; Jacheta roz: 277 lei; Jacheta cu gluga: 510 lei

Jacheta din catifea castiga usor loc in preferintele doamnelor si domnisoarelor datorita materialului foarte fin, care la o simpla atingere iti da senzatie ca plutesti pe un nor, ca faci parte din inalta societate de altadata si are puterea fantastica de a te face sa radiezi de fericire si sa te simti irezistibila cat timp o porti.

Sursa Foto Front Page: Kiselev Andrey Valerevich/Shutterstock