Haine in galben-primula - din culorile primaverii 2017

Cand zic “galben” ma gandesc la gustul dulce-acrisor al lamaii cu zahar, la zilele vesele cu soare, la rochitele fetelor care se plimba prin Centrul Vechi si la lumina calda care patrunde intr-o camera.

Ti s-a intamplat vreodata sa iti placa o culoare mult de tot si cu toate astea sa nu predomine in vestimentatia ta? Mie da. Mi se intampla chiar cu galbenul, o culoare optimista si plina de viata, pe care o privesc cu zambetul pe buze si reuseste sa ma relaxeze de fiecare data, insa daca ma uit in dulap am prea putin haine in aceasta nuanta. Nu ma intreba de ce, pur si simplu asa a fost sa fie.

Destinul face ca cei de la Institutul Pantone din SUA sa anunte ca in topul celor zece culori ale anului 2017 se afla si galbenul primula. Ce culoare minunata! Mi se bucura sufletul la vederea ei si nu exagerez cand afirm asta. Imi vine in minte si imaginea florii primula si atunci entuziasmul este si mai puternic. Dar si mai mult m-am bucurat cand am “rasfoit” magazinele online in cautarea hainutelor in aceasta nuanta si am dat peste modele adorabile.

Cel mai mult mi-au placut paltonul si sacoul pe care le-am gasit, dar nu mi-ar strica si un pulover care sa ma incalzeasca la inceputul primaverii.

Palton lung: 409 lei; Bluza asimetrica: 119 lei; Sacou: 185 lei

Cea mai frumoasa combinatie, daca ma intrebi pe mine, este cea cu alb: top alb – pantaloni albi – palton/cardigan/sacou galben primula. Sau pulover/bluza galben/a primula – pantaloni albi.

Indrazneste sa mergi mai departe si sa combini galbenul primula cu albastru senin al cerului, cu verdele fistic, roz. Ai incredere ca o sa auzi numai vorbe de bine!

Bluza: 59 lei; Pulover: 134,99 lei; Pulover: 399 lei; Pulover cu guler: 108,75 lei

Galbenul este in general o culoare usor de asortat, asa ca nu o sa iti dea batai de cap atunci cand vei vrea sa o imbraci. Cel mai important este sa ai in vedere intotdeauna efectul terapeutic pe care il are aceasta culoare si atunci nu o sa mai conteze restul detaliilor.

Sursa Foto Front Page: Rohappy/Shutterstock