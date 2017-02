Ce imprimeuri se anunta pentru anul viitor

Vedem in viitor! Stim deja ce imprimeuri si motive se poarta pana in 2018. Descopera-le si tu!

Cu fiecare privire aruncata pe fereastra imi aduc aminte ca abia astept sa vina primavara. Sa nu mai vad zapada, sa nu mai fie frig – desi am o geaca Puffa extrem de… pufoasa – sa scap de bocanci, sa ajungem la pantofi, la sandale, la haine lejere, la plaja… Okay, recunosc ca de fiecare data cand ma gandesc la sezonul cald se intampla asta: mintea mea mi-o ia cu muuult inainte si deja ma visez la plaja cand afara-s zero grade. E poate si datorita faptului ca sunt deja pregatita pentru primavara/vara 2017. Cel putin in ceea ce priveste trendurile in moda . Astazi, va impartasesc si voua cate ceva legat de stilul care se poarta din primavara incolo. Mai precis, azi vorbim despre tendintele in imprimeuri – de la incepu de 2017 si pana in 2018. Fii pe faza!

1.Se vor purta geometrismele complexe. Cu o tenta retro si extrem de complexe, dungile, patratelele, romburile, cercurile, zig-zagurile si cate si mai cate geometrii se aduna in haine. Incepuse in forta inca din iarna aceasta acest trend. Cu dungi la Max Mara, Tommy Hilfiger, Balmain. Cu patratele la Tory Burch, Wang sau Chanel. Cu jocuri de buline la Marc Jacobs, Edun, MSGM. Cu printuri complexe psihedelice la Emporio Armani, Ferragamo, Emilio Pucci.

Caption: Echilibreaza acest pattern aglomerart cu ceva… aglomerat. Ei bine, da, poti purta un cardigan neutru, dar n-ar mai fi un look de superstar! Mai bine adauga multe tricotaje, un make-up complex, o geanta-statement, botine sau cizme lungi.

2.Si daca tot am vorbit despre cum sa adaugi si mai mult cand ai deja prea mult, ei bine, se poate si mai mult! Te-am bagat in ceata? Pai te descurc acum: se poarta mult. Se poarta tot. Se poarta mixurile excentrice si eclectice. E ca si cum te-ai pierde in podul bunicii si ai gasi acolo multe cufere, toaaaate pline cu materiale din etapele vietii ei. Floral, caleidoscopic, vegetal, Baroc, stilizat, grafic, etnic, oriental, ce amintesc de acurarele, brocarturi, abstract, vintage, geomtric-retro – ai prins idee, da? Se poarta toate, eventual impreuna!

Caption: Daca alegi sa mixezi imprimeurile si motivele diferite, nu uita ca cel mai important dintre ele este acela al curajului: nu-ti uita atitudinea acasa! Un astfel de outfit are nevoie de curaj, de experiement!

3.Purta-se-vor si grafismele, sau mai bine zis caligrafismele. Fonturi sa fie, ca-n rest le avem pe toate! Scrisuri de tot felul, cu mesaj sau nu, simbolice sau mai degraba decorative, hainele devin suport de branding. Tot la capitolul grafisme si scrisuri – da o fuga pana in Indochina si exerseaza simbolurile lor caligrafice.

Caption: Combina T-shirtul sau swetaer-ul cu mesaj empowering alaturi de imbracaminte minimal-industriala – salopeta “muncitoreasca” e ideala.

4. Daca-i aproape de realiate si de consumerism, atunci alege cealalta parte: cea a visului. Alege buburuze, fluturi, unicorni, dragoni, pasari maiastre, un flamingo-doi, toate cu satinuri in ton de bomboane ce amintecs de copilarie, toate decorate cu broderii tip macrame, tip dantelarie sau cu printuri de “tocilara”.

Caption: Grafismele de acest gen, din povesti separate, intalnindu-se in acelasi basm sunt si mai chic. Cu cat mai suprarealista tinuta, cu atat mai bine!

5. Daca din 2016 si pana in 2017 Art-Deco-ul se oprea la paietele Jazzy, la mici accente de Flapper Dress, la ceva zig-zaguri sau jocuri de dungi, 2017-2018 trece la alt nivel. Cu adevarat pentru pasionati si cunoscatori, se vor purta printurile ce amintesc de lucrarile Tamarei De Lempicka.

Caption: Poarta-te ca o diva decadenta a Hollywwodu-ului anilor ’20. Adauga dantela oricand in combinatiile Art Deco.

6. Lucrurile au evoluat usor-usor catre cultura kitsch-ului. In anul viitor aceasta cuktura va lua amploare. Orice print te duce cu mintea la kitsch e castigator. Cu atat mai mult daca ai mai multe in acelasi mix.

Caption: Kitsch-ul se poarta asumat pentru a nu se ajunge la inversarea rolurilor, cand te poarta el pe tine!

