 Rochie din catifea + helanca pe gat = casual combo

Modele de rochite din catifea si modele de helanci pe gat

Velvet-chic – must-have pentru tine

Unul dintre cele mai chic si cozy trenduri ale acestui sezon. Una dintre tendintele ce imbina utilul cu placutul. Mai precis detaliile la moda cu confortul unei haine calduroase, lejere. Vorbesc despre una dintre cele mai feminine dar si relaxa(n)te combinatii ale acestui sezon si ale inceputului de primavara: rochia + helanca pe gat.

Desigur, daca esti o tipa practica, poti alege din prima rochia pe gat. Mulberry a creat o colectie intreaga de rochii tricotate, pe gat. Proenza Schouler alege rochiile pe gat cu decupaje in zona pieptului. Mullbery si Blumarine aleg rochiile fluide, din matase si voaluri transparente, dar cu guler turtleneck. Gulerul ridicat pe gat este un detaliu de care marii creatori de moda au tinut cont – fie ca au ales jabouri victoriene in completare, fie tricotaje de schi. Este un detaliu atat de important in trasarea trendurilor acestei ierni, incat helanca pe gat a ajuns sa fie purtata in combinatie si alaturi de rochii din texturi pretioase, bogate. Ei bine, doua vedete puternice ale acestui sezon si ale debutului primverii s-au combinat si a rezultat un must-have extrem de confortabil si sofisticat in acelasi timp. Rochia de catifea, neaparat cu lungime midi in compania helancii inalte pe gat, din tricot fin e extrem de feminina, tocmai prin juxtapunerea de texturi, dar si prin look-ul “serios”, aproape retro, sobru, ce provoaca ganduri nu tocmai de fata de pension.

1. Casual-chic: Rochia de catifea devine piesa de zi cu zi, atat in tinute casual, cat si la birou. La Tory Burch am gasit o imbinare de rochie tip sarafan in ton denim, de lungime midi, pana la jumatatea gambei, cu helanca alba . Designerul completeaza look-ul cuminte cu un colier cu pandantiv masiv , bratara lata , pantofi cu bareta si geanta de umar boho.

R ochie 130 lei

Helanca 139,99 lei

Pantofi 165 lei

C olier 29,99 lei

Bratara 39,99 lei

Geanta 617,37 lei

2. Cocktail-chic – Desigur, rochia de catifea este pretioasa si “merge” de minune seara, la un party, la o ocazie speciala sau la un cocktail. Dar helanca? Helanca sa fie de seara? Poate topul cu guler turtleneck sa devina parte dintr-un outfit de ocazie? Daca ne luam dupa Valentino, sigur ca da! El alege un mix aproape de silueta unei balerine: helanca , ciorapi si sandale nude , ce fac din tine o aparitie diafana. Si peste acest look de “a doua piele”, Valetino adauga o rochie din catifea aproape lucioasa , grea dar fluida. O rochie midi, cu bretele subtiri, tip spaghetti, cu volan amplu pe piept, croita evazat, ce cade in falduri, prinsa fiind in talie cu un cordon lung.

Rochie 169 lei

H elanca 403 lei

D resuri 45,99 lei

S andale 187,99 lei