Camasi simple in culori pastelate

Este timpul sa promitem ca primavara asta vom purta multa culoare, multe imprimeuri florale si doar haine din materiale fine.

Ne-am rugat atatea luni sa vina primavara incat ar fi si pacat sa o intampinam altfel decat cu zambetul pe buze, flori in par si culori pastelate care sa ne imbrace din cap pana in picioare. La locul de munca, la intalnirea romantica, la iesirea in club sau oriunde vom merge sunt de parere ca ar trebui sa avem cel putin un produs vestimentar intr-o nuanta viu colorata.

Asa ca te sfatuiesc sa iti reimprospatezi garderoba cu camasi in culori pastelate ce merg purtate si la tinute office, dar si la combinatii casual. Pentru ca oricat de mult ne-ar placea sa asortam hainele si sa obtinem cele mai inedite outfit-uri, trebuie sa recunoastem ca ne bucuram atunci cand ne pica in maini hainutele versatile.

La fel sunt si camasile pe care le-am cautat in magazinele online si m-am gandit ca ti-ar prinde bine sa le ai si tu. Sunt camasi simple, camasi in culori pastelate, cambrate sau care pica drept pe silueta, asimetrice, camasi pentru gustul fiecareia dintre noi. Le poti combina cu pantaloni sau fuste in nuante inchise, dar ti-ar recomanda sa indraznesti combinatiile mai puternice, cum ar fi camasa albastra – pantaloni nude – pantofi nude.

Camasa: 99,99 lei; Camasa Tommy Hilfiger: 867 lei; Camasa Lacoste: 449 lei

Dat fiind faptul ca nu sunt adepta stilului office, imi place sa port camasi cu blugi si tenisi, sandale sau espadrile. Anul asta am spus ca ies din zona mea de confort si voi incerca combinatia demna de o femeie de 30 de ani: sacou - camasa – pantaloni la dunga, cu buzunare si lungimea pana la glezna – pantofi oxford.

O sa incerc nu pentru ca trebuie, ci pentru ca-mi place si-mi doresc. Da, vine o vreme cand fiecare isi doreste o schimbare radicala. Schimbarea mea consta in trecerea de la stilul sport-casual la stilul elegant-casual. Nu exista?! Nu-i nimic, il inventez eu!

Si o sa incep prin achizitionarea unei camasi bleu asimetrica. Este culoarea care se muleaza cel mai bine tuturor stilurilor si care ofera imaginea unui outfit simplu, curat, ingrijit, elegant si confortabil in acelasi timp.

Pentru ca am dezvoltat in ultima perioada o obsesie pentru palarii, outfit-ul nu ar fi complet fara o palarie neagra.

Camasa: 189 lei; Camasa asimetrica: 179 lei; Camasa galbena: 109 lei; Camasa: 99 lei

Tu cat de bine te intelegi cu camasile si cate detii in garderoba ta?

Sursa Foto Front Page: dean drobot/shutterstock.com