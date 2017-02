Cerceii tip creole revin in tendinte

Mai tii minte cerceii aceia mari si rotunzi care se purtau in perioada anilor ‘90? Da, aia pe care ii purtau fetele de toate varstele si erau tare mandre de ei. Ei bine, acei cercei tip creole revin in tendinte anul acesta.

Chiar zilele trecute am primit in dar de ziua mea un mic tablou in care apaream eu in perioada adolescentei. Un cadou care m-a facut sa rad in hohote, pe care mi-am dorit sa-l ascund pentru ca nimeni altcineva sa nu il mai vada, dar care mi-a incantat in acelasi timp inima. In acea fotografie purtam cu mandrie bluza mea preferata, dar si o pereche mare si impunatoare de cercei tip creole din argint. Da, si eu am cazut victima acestei tentatii.

Mi-au placut mult timp cerceii rotunzi supradimensionati, chiar daca, foarte slaba fiind si cu fata mica, nici nu stiu daca imi statea bine cu ei. Imi placeau fetele care-si prindeau parul in coada de cal si purtau acest tip de cercei, imi placeau fetele care stiau sa ii asorteze la un outfit office (camsa si sacou) si sa arate impecabil, imi placeau cum erau pusi in valoare de o geaca de piele si imi placeau pentru ca fetele care ii purtau pareau mai mature, mai… rele.

Cercei plati: 39,90 lei; Cercei cu strasuri: 29,99 lei; Cercei subtiri: 24,99 lei

Se pare ca cerceii tip creole revine in tendinte. Insa, daca aruncam o privire atenta peste fotografiile vedetelor noastre preferate, observam ca Rihanna, Jennifer Lopez, Nicole scherzinger, Kim Kardashian sunt doar cateva dintre celebritatile care nu au incetat niciodata sa ii poarte.

Daca nu intrec masura spunand asta, ar putea, fara probleme, sa fie trecuti pe lista accesorilor care nu se demodeaza.

Cercei aurii: 146 lei; Cercei argintii: 49,90 lei; Cercei de aur: 130 lei

Fie ca optezi pentru cei din argint, cei suflati cu aur sau chiar din aur, simpli, rasuciti sau cu strasuri, important este sa stii cand este momentul potrivit sa ii porti si la ce haine trebuie sa ii asortezi.

Sursa Foto Front Page: syda productions/shutterstock.com