Ce pantofi purtam in primavara 2017

Pantofii stiletto

Pantofii stiletto sunt un must have! Stiu ca iti plac pantofii cu talpa joasa si super confortabili, si mie imi plac la nebunie, dar suntem femei si trebuie sa intelegem ca prin natura noastra suntem obligate sa profitam de eleganta si feminitatea cu care am fost inzestrate. Si e minunat sa fii femeie! Asa ca hai sa facem un minim de efort si sa ne punem in valoare purtand celebrii pantofi stiletto.

Poarta-i cu rochii, fuste, salopete, pantalonii skinny, boyfriend jeans, pantaloni de piele si cam orice articol vestimentar isi doreste inima ta. Numai poarta-i in culori pastelate!

Stiletto verde menta: 299 lei; Stiletto galbeni: 299 lei