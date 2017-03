7 modele de genti office

Geanta este ca o carte de vizita a femeii. In functie de geanta pe care o porti cei care te intalnesc isi pot da seama ce fel de persoana esti - de cariera sau familista, disciplinata si organizata sau cu un stil de viata activ si haotic.

Pe langa asta, geanta inlocuieste uneori o buna prietena care iti stie toate secretele si cuprinde tot universul tau. Cu sau fara vointa, intr-o geanta ajung cele mai importante lucruri din viata ta, astfel ca oriunde mergi te vei simti ca acasa, pentru ca nu iti lipseste nimic. De la fotografii la accesorii, de la produse cosmetice la esarfe, uneori chiar si bluze subtiri, de la oglinzi la telefoane mobile , toate isi gasesc un locusor in geanta ta.

Nu asa ar trebui sa arate si geanta ta office. O geanta office, indiferent de dimensiunile ei, trebuie sa contina doar lucrurile cu adevarat utile si importante.

O agenda, un pix, telefonul mobil si cheile de la casa si/sau de la masina, dar si un ruj, o pudra, o oglinjoara si un deodorant (o business woman trebuie sa fie intotdeauna impecabila din cap pana in picioare).

Geanta albastra: 159 lei; Geanta crem: 349 lei

Mie personal imi plac gentile office pentru ca ma ajuta sa gasesc mai usor ceea ce caut in ele, iar lucrurile par sa stea mult mai organizate, fiecare la locul lor, asa cum le-am pus cand am plecat de acasa. Si imi plac in mod deosebit cele de dimensiuni medii, de mana.

Geanta Guess: 742 lei; Geanta Moschino: 600 lei

Bineinteles, tu poti opta si pentru gentile office prevazute cu o curea ce permite purtarea lor pe umar. Desi vorbim despre un look office/business, asta nu inseamna ca geanta pe care o porti la outfit-ul tau cu pantaloni negri la dunga, camasa alba si sacou trebuie sa fie neagra. Pentru primavara si vara poti opta pentru culori pastelate, care pastreaza eleganta gentii.

Geanta negru cu gri: 124,99 lei; Geanta neagra: 299,99 lei; Geanta roz cu negru: 139,99 lei

Poti incerca si combinatiile de culori, imprimeurile si alte materiale in afara de pielea neteda (piele intoarsa, piele lacuita, imprimeu sarpe, etc.).

Sursa Foto Front Page: Indira's Work/Shutterstock