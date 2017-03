Primavara este momentul in care simti nevoia unor achizitii noi in materie de haine, dar si a unei improspatari a garderobei. Cand esti in cautarea unor piese pentru noul sezon, tine cont si de cat de practice sunt. Alege lucruri care nu se demodeaza si care pot fi combinate cu usurinta intre ele, astfel incat sa poti obtine mai multe tinute cu aceleasi piese. Iata cele 5 piese pe care ti le propunem pentru primavara asta si pe care le poti purta in zeci de moduri si la aproape orice ocazie:

1. Nemuritori, comozi si foarte cool. Merita din plin sa-i cumperi in aceasta perioada

O achizitie inteligenta o reprezinta o pereche de jeansi deschisi la culoare si dintr-un material mai subtire, precum aceste perechi foarte cool. Sunt foarte practici si comozi, putand fi foarte usor asortati la orice fel de top – o camasa casual in carouri sau una alba cambrata, un tricoul alb si o jacheta din piele pe deasupra, un hanorac sport.

In plus, poti sa-i porti si in diverse circumstante – la serviciu, la un film cu fetele, la o plimbare prin parc - in functie de incaltamintea aleasa. Cu o pereche de balerini sau niste espradrile, vor fi cea mai comoda si mai cool tinuta pentru primavara, nu crezi?

2. O fusta plisata midi este exact ce ai nevoie, pentru o tinuta lejera de primavara

Fustele midi se poarta anul acesta, iar modelul plisat este lejer si plin de farmec. Mai mult decat atat, este tipul de fusta care se poate purta cu usurinta cu mai multe tipuri de bluze, fiind o piesa la limita dintre casual si elegant. Iti propunem sa iti achizitionezi fie una neagra, pentru a o imbina cu orice alte nuante, fie una roz pudrat, o nuanta la moda in acest moment si care da un aer diafan oricarei tinute.

3. Jacheta din denim a revenit in trenduri

Trendurile anilor `90 se intorc si iau cu asalt lumea modei. Dupa ce 2016 a fost anul choker-elor, se pare ca si jachetele din denim au parte de o revenire. Poti opta pentru o jacheta vintage, dintr-un blug prespalat si mai gros, sau pentru o jacheta subtire, scurta, care se va imbina de minune cu fusta despre care iti vorbeam mai sus, cu o rochie tip helanca, de lungime medie, dar si in multe alte moduri.

4. Camasa barbateasca alba, cea mai buna achizitie pe care o poti face la inceputul primaverii

In cazul in care inca nu ai una, e cazul sa dai o raita prin magazine si sa iei urgent. De ce? Pentru ca este una dintre acele piese nemuritoare, foarte chic si pline de farmec, care se potrivesc de minune cu orice tip de pantaloni sau fuste si la orice eveniment, inclusiv unul formal. In plus, este o piesa lejera, peste care poti pune un trench simplu in zilele mai racoroase. Aici ai dovada ca o poti purta in o multime de feluri si stiluri.

5. Cardiganul, cea mai practica piesa din dulapul unei femei

Un cardigan pufos si calduros se va dovedi foarte util pentru serile de primavara, dar si pentru diminetile racoroase cand pleci la serviciu. Este practic, usor de purtat in o multime de combinatii lejere si cu aer primavaratic. Un look interesant ar fi combinarea unui cardigan cu un maiou dintr-un material fluid si subtire, merita su siguranta incercat.

Ce parere ai despre aceste piese? Le ai, ti se par utile?

Sursa foto: vfedorchenko/Shutterstock