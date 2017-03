Mocasinii la purtare - modele de pantofi tip mocasini din nou in trend

Aici vorbesc din propria experienta. Sunt genul de persoana care gaseste o haina sau o pereche de incaltaminte in care se simte atat de bine incat toate celelalte alegeri se invart in jurul acestor modele si nu accept schimbarile, noutatile si provocarile.

Asa mi s-a intamplat cu mocasinii. Pana anul trecut nici nu voiam sa aud de ei, cu toate ca imi placea cum se vedeau in picioarele celorlalte fete, dar sub nicio forma nu ma scoteai din adidasi si tenisi.

Mocasini din piele: 379,99 lei; Mocasini cu platforma: 409,99 lei

Acum ma aflu in punctul in care sunt disperata dupa confortabilii, dragalasii si elegantii mocasini. Acum ma aflu in punctul in care imbratisez orice schimbare care stiu ca ajuta la conturarea stilului meu personal.

Din pura placere am cautat online si am gasit foarte multi mocasini care-si cauta stapane. Iata ce am gasit: