Incaltaminte cu broderie pentru primavara 2017

Sandale, pantofi si tenisi cu broderie

Daca ma intrebi, preferintele mele in materie de incaltaminte cu broderie sunt tenisii si adidasii. Imi incanta privirea atunci cand vad o astfel de pereche purtata in combinatie cu blugi skinny sau fusta midi in clos. Asa-mi inchipui eu ca o sa fie outfit-urile tinerelor primavara aceasta.

Ma incanta si ideea de pantof stiletto cu o broderie finuta, care se potriveste de minune cu un outfit elegant format din blugi boyfriend (tot cu broderie) si camasa oversized sau cu o rochie midi bodycon.

Pantofi cu platforma: 169 lei; Tenisi denim: 146,90 lei; Ghete: 139 lei; Pantofi albi: 109 lei

Cum primavara este o capricioasa, ca si toamna, nu ar strica sa tinem aproape si o pereche de ghetute (nu imblanite, bineinteles) pe care sa le purtam cu o rochita in clos.

Iar la polul opus stau mult asteptatele sandale in care sa iti tii picioarele relaxate cat e vara de lunga.

Sursa Foto Front Page: ravipat