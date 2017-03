Rochii cu maneci clopot

Rochie cu broderie

Avem in imaginea alaturata un exemplar de rochie casual care-ti va face primavara mai frumoasa. Tie, dar si tuturor celor cu care te vei intalni in ziua in care o vei purta.

Este o rochie dreapta simpla, insa manecile clopot o transforma intr-o piesa vestimentara eleganta pe care sa o imbraci intr-un moment important din viata ta.

Rochie cu office: 239 lei