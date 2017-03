Tendinte de adaptat la birou in sezonul cald 2017

Si daca tot am vorbit despre birou, azi am adunat cateva informatii legate de tinutele pe care le poti purta la job, incepand cu primavara aceasta.

Am documentat trendurile in moda pentru primavara/vara 2017 si am filtrat atent tot ce se potriveste unui dress-code office sau business, apoi am adunat la un loc si cele mai accesibile si trendy optiuni gasite in magazinele online.

Astfel, si lectura aceasta dar si sesiunea de cumparaturi pot fi catalogate drept task de efectuat la birou. Pana la urma iti alegi tinutele de purtat la munca, nu-i asa?

1. Daca te-ai plictisit de rochiile monotone in tonuri clasice, neutre la job, poti alege oricand una dintre piesele hot ale verii, usor de adaptat la job.

Caption: rochia cu imprimeu cu buline Polka Dots (mai ales in alb-negru) este IN din nou la vara!

Rochie buline: 499 lei

2. Un alt model de rochie “altfel” este rochia maxi, cu buzunare, ce imbina utilitarismul cu croiala maxi.

Caption: Rochia cu buzunare, ce aminteste de Safari, este un model ideal la birou, alaturi de stiletto sau chiar balerini sau flats.

Rochie buzunare: 159 lei

3. O alta rochie desprinsa din trendurile de primavara/vara 2017, pe care o poti purta in tinutele office este rochia-camasa midi.

Caption: Acest gen de rochie este aproape clasica si este atat de usor de asortat, avantajand in general orice tipologie de silueta.

Rochie-camasa: 219,99 lei

4. Nu mai vorbim despre croiala, ci despre textura. Ramanem insa la rochii si iti spunem ca rochia crosetata este o alta varianta buna de purtat la birou.

Caption: Desi modelul tip maiou este IN, alege totusi un model cu maneci scurte sau lungi si cu un pattern cat mai simplu.

Rochie crosetata: 275 lei

5. Tot pentru alungarea monotoniei vestimentare si tot pentru a elimina outfit-urile acelea “prafuite”, fade, “plate”, inlocuim camasa clasica, clean-cut, minimal, purtata de obicei la job, cu una chic in primavara/vara 2017.

Caption: Camasa deconstruita – cu maneci cazute, cu decupaje, cu transformarea tiparului – este o varianta interesanta de companie a pantalonilor la dunga sau a fustelor midi.

Camasa: 39 lei

6. Usor de asortat la job si cu efect garantat asupra stilului tau sunt si sacourile cu umerii mari, aproape patrati, ce gasesc inspiratie in moda anilor ’80.

Caption: Alege un sacou cu umerii mari doar daca poti echilibra silueta ta. Evita acest model daca ai bratele groase, spatele lat sau ai o conformatie ateltica, androngina.

Sacou: 649,90 lei

7. Trecem de la partea de sus la piese vestimentare din partea inferioara.

Caption: Este sezonul fustelor asimetrice si orice tinuta office cu o fusta croita astfel nu mai are nevoie decat de un top basic, chiar un T-shirt.

Fusta: 199 lei

8. Manecile pufoase, bufante sunt detaliul de croi asupra caruia designerii s-au concentrat pentru primavara/vara.

Caption: O bluza cu astfel de maneci iti va transforma total outfit-ul altfel basic la job.

Camasa: 89 lei

9. Costumele cu pantaloni la dunga si sacouri spectaculoase (blazere lungi, gulere si revere oversize, umeri mari, sacouri croite tip vesta) sunt fara doar si poate optiuni business.

Caption: Inspira-te de la Nina Ricci, Saint Laurent, Dolce & Gabbana si adauga bijuterii pretioase.

Costum: 422,30 lei

10. Tot la capitolul combo de purtat la birou, insa de data aceasta ceva mai neconventional, sau avangardist, daca vrei, vorbim despre combinatia de rochie midi cu pantaloni – de obicei croiti maxi.

Caption: Acest gen de combinatie in layere – mai ales ca in trend sunt liniile maxi, lejere – sunt indicate pentru a masca micile imprefectiuni ale siluetei si sunt de evitat daca esti miniona.

Rochie: 419,90 lei