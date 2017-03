Ce modele de body purtam primavara aceasta

Purtarea unui body este pentru multe dintre noi o provocare. Mai ales cand nu vorbim despre un body simplu, cu maneci lungi si fara taieturi, snururi, decolteuri sau mesaje indraznete.

Un body este o piesa vestimentara senzuala, dar si protectoare, daca stam sa ne gandim ca atunci cand eram mici eram mai mult sau mai putin obligate sa il purtam ca sa ne protejam mijlocul de frig.

Body cu print: 45,99 lei; Body cu volan din tulle: 169,99 lei

Ca sa fac acest material nu mi-a fost deloc usor. Am gasit pe magazinele online atat de multe modele absolut superbe de body-uri incat as fi fost in stare sa le aleg pe toate si sa ti le recomand cu drag si entuziasm.

Am gasit atat body-uri tip camasa sau tip bluza office, cat si body-uri care vor intarata felina din tine.