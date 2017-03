Pantofii Derby - ideali in tinutele unisex

Influentele masculine sunt tot mai des intalnite in garderoba noastra, a femeilor, care reusim sa ne pastram feminitatea, delicatetea si eleganta chiar si atunci cand punem in picioare o pereche de pantofi barbatesti, purtam pantaloni la dunga, camasa si sacou.

Sa nu uitam ca feminitatea vine din gesturi, din comportament si din felul in care vorbim, abia apoi punem accent pe aspectul fizic – modul in care ne purtam parul si ne imbracam. Asta inseamna ca putem fi imbracate in salopeta de muncitor sau in costum barbatesc, daca ne-am nascut niste delicate nu exista sanse sa ne confunde cineva cu un baietel.

Ca sa te convingi, iti propun sa dai o sansa pantofilor Derby. Sunt asemanatori cu cei Oxford, dar ceva mai simpli. Iata cateva modele din piele naturala care s-ar putea sa-ti placa: