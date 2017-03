Cum sa porti trendul kitsch fara sa fii kitsch

Cum sa porti trendul kitsch fara sa fii kitsch in primavara/vara 2017? Raspunsul perfect este: ASUMAT! Si asta deoarece cultura kitsch-ului este mai degraba cult in sezonul cald ce tocmai a inceput. Cu puternice radacini in moda anilor ’80, cu detalii urbane ale trendurilor actuale, kitsch-ul este must-have in tinutele vestimentare din aceasta primavara si de la vara.