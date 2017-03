Ce cizme de ploaie se potrivesc in orice tinuta

Iubesc cizmele de ploaie! Serios vorbesc! Daca cat am fost mica si adolescenta eram… fudula… si cizmele de ploaie, mai exact cele de cauciuc, mi se pareau demodate si ma gandeam ca doar pe ulitele de la sat merita sa le port, de cativa ani am revenit la sentimente mai bune si am ajuns la concluzia ca am fost imatura tare pentru ca le-am subestimat.

Nu are sens sa spun cat de folositoare sunt atunci cand te prinde ploaia la munte, asa ca o sa vorbesc strict de cat de frumos se asorteaza cu hainele pe care le imbracam la locul de munca sau cand iesim in oras.