Ce tocuri purtam cu pantalonii jogger

Desi am spus mai sus ca pantalonii jogger nu ma avantajeaza, sunt de parere ca in viata trebuie sa le incerci pe toate. Si o sa incerc la un moment data o astfel de combinatie, pentru ca trecerea anilor te schimba atat pe interior, cat si pe exterior, iar ceea ce nu ma punea in valoare la 20 de ani, s-ar putea sa fie ce ma reprezinta la 30 de ani.

Te provoc si pe tine sa incerci un outfit inedit chiar in ziua in care ai mai putina incredere in tine si sa fii atenta la reactiile celorlalti. S-ar putea sa ai o surpriza placuta!

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/Moustache Girl