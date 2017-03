Gentile, posetele si plicurile mici sunt cele mai purtate

Gentile, posetele si plicurile mici sunt cele mai purtate in primavara/vara 2017. Sunt sigura ca asta nu e surpriza pentru voi, dragi fashioniste! Mai ales ca trendul “descendent” in ceea ce priveste dimensiunea gentilor a inceput de vara trecuta. Cu mici clutch-uri box, cu cate o geanta micuta de mana, tip-sac, usor-usor, gentile de dimensiuni mici au devenit mari… vedete in prezentarile de moda. Si sigur vor deveni si in gardeoba ta, pentru ca sunt cu adevarat de efect si pline de farmec.