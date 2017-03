Jeansi in tinute de birou

Da! Da! Da! Imi place cel mai tare ideea de jeansi in tinuta de birou. Eu personal port blugi in fiecare zi la locul de munca si incerc de fiecare data sa ii duc atat in zona office, cat si in cea casual. Daca dimineata ma trezesc binedispusa, pun in picioare cea mai frumoasa pereche de incaltari pe care o am, o bluza fina, blugii skinny si un trench coat sau geaca de piele.