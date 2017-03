Rochiile feminine baby-doll in primavara vara 2017

Rochiile feminine baby-doll in primavara vara 2017 sunt piese-cheie in ceea ce priveste tinutele pe care le vom alege. Designerii si casele de moda s-au pus de acord: va fi, pe langa multe altele, si un sezon feminin. Un sezon dominat de volane, de decolteuri sexy si slituri adanci, provocatoare. Va fi o vara a fustelor inflorate, a rochiilor lucioase, a faldurilor fluide, matasoase. Iar rochiile baby-doll ce se poarta in primavara si in vara lui 2017 sunt cu siguranta feminine!