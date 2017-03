Cum sa te imbraci de Paste

Cum te imbraci de Paste? Te-ai gandit? Ne-am gandit noi din timp si pentru tine. Am cautat cele mai chic combinatii in care sa te simti bine, relaxata, dar sa fii si eleganta, ca pentru aceasta ocazie speciala

Poate mergi cu prietenii la munte, poate petreci cu iubitul intr-o mini-vacanta sau poate alegi sa pretreci Pastele impreuna cu familia. Orice ocazie s-ar ivi de aceasta sarbatoare, am ales pentru tine cateva tinute din care sa iti alegi preferata.

Vei sti din timp cum te imbraci de Paste asa ca, atunci cand vine momentul te vei putea bucura de oamenii din jur, fara stres si fara oboseala.

Cum te imbraci de Paste daca pleci in vacanta cu iubitul? Iti propunem o tinuta lejera, in care sa te simti bine si eventual, daca va plimbati prin oras, sa arati bine, indiferent de vremea de afara. Poate ati planificat un city-break si masa de Paste va fi savurata in timp ce vizitati atractii turistice. Deci, cum te imbraci de Paste daca nu confortabil?

Alege jeansii. Sunt mereu o optiune de relaxare. Combina-i cu un pulover oversize intr-o nuanta army, precum kaki-ul si completeaza totul cu o jacheta din piele.

Pulover: 99,99 lei; Jacheta: 215,99 lei; Jeans: 249 lei

Ne-am gandit cum te imbraci de Paste si daca alegi sa petreci cu familia, in mod traditional, la o masa mare si imblesugata. Pentru ca astfel de obiceiuri presupun sa ai lejeritate in miscari – poate ajuti la pusul mesei, poate esti gazda – am optat pentru un stil lejer. Dar in acelasi timp elegant, asa incat sa te simti bine si sa fii apreciata.

O rochie lejera, midi este o varianta feminina. Se potriveste de minune cu un cardigan subtire si cu o pereche de pantofi cu toc.

Rochie: 359 lei; Cardigan: 238,45 lei; Pantofi: 549,90 lei

Desigur daca alegi sa sarbatoresti alaturi de prieteni si familie intr-un restaurant, te sfatuim sa nu exagerezi cu o tinuta prea pretioasa. Pana la urma, este o ocazie festiva, insa nu cu dress-code de seara.

Stim si cum te imbraci de Paste daca petreci intr-un restaurant. Ai nevoie de o fusta feminina, croita lalea, de lungime midi. Completeaza look-ul cu o bluza sau o camasa si o pereche de pantofi cu toc.

Fusta:169,99 lei; Camasa: 469,90 lei; Pantofi: 174,50 lei

Foto Front Page: unsplash.com