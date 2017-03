Este o linie fina intre un look stilat si unul vulgar, atunci cand porti colanti. Daca nu stii regulile dupa care sa te ghidezi, poti risca sa obtii o tinuta nepotrivita, departe de acel look cool pe care il cautai. Cea mai importanta dintre aceste reguli este sa nu confunzi colantii cu pantalonii. Cu toate acestea exista cateva exceptii de la aceasta regula:

Cand vrei o tinuta sexy pentru iubitul tau

Daca vrei sa ii faci o surpriza iubitului tau si sa il astepti imbracata intr-o tinuta sexy, dar pe care sa nu cheltuiesti o avere, o astfel de pereche de colanti cu imprimeu, provocatori si irezistibili pot fi solutia perfecta. Bineinteles, o asemenea tinuta poate fi purtata mai degraba in intimitatea casei voastre decat la o cina in oras, insa efectul ei va fi unul garantat. Multi barbati viseaza sa isi vada iubita atat de indrazneata incat sa le faca o astfel de surpriza, asa ca te poti astepta ca initiativa ta sa se lase cu scantei in dormitor.

Cand mergi la sala sau faci jogging prin parc

Tinuta de mers la sala trebuie sa fie, in primul rand, una comoda, in care sa ai libertate deplina de miscare si in care sa nu te simti incorsetata. De aceea, colantii sunt perfecti pentru mersul la sala sau pentru o sesiune de jogging si ii poti purta ca atare, cu o bluza sport sau cu un maiou elastic. Singura regula de care trebuie sa tii cont este sa alegi o pereche de colanti sport, opaci, dintr-un material rezistent, care sa absoarba transpiratia si sa iti permita sa te misti in voie.

Cand adopti o tinuta de tip „layering”

Tinutele compuse din straturi de haine arata incredibil de cool, sunt foarte practice, mai ales cand nu stii cum va fi vremea pe parcursul zilei si iti permit sa maschezi o pereche de colanti drept niste pantaloni casual. Ii poti purta si cu un tricou sau cu o bluza mai lunga, care sa iti ascunda posteriorul, si cu o pereche de adidasi, pentru un look casual si urban. In cazul tinutelor in straturi, colantii echilibreaza volumele si te ajuta sa iti subliniezi discret forma siluetei. Poarta-i cu un cardigan lung, impletit, cu o bluza din voal si cu o pereche de botine sau de pantofi cu toc, pentru a da un plus de stil tinutei tale.

Acestea sunt cele trei situatii in care poti purta colantii pe post de pantaloni. Retine ca acestia seamana foarte mult cu o pereche de dresuri. Nu ai purta o pereche de dresuri cu un maiou scurt si mulat, nu-i asa? De fiecare data cand ai dubii legate de tinuta ta, gandeste-te cat de bine ar arata daca ai inlocui colantii cu o pereche de dresuri. De asemenea, tine cont si de calitatea materialului ales. Colantii se muleaza si se intind pe corp, asa ca este bine sa ii probezi inainte, intr-o cabina bine luminata. Asa iti vei da seama daca materialul devine transparent si iti lasa la vedere lenjeria intima. Alte perechi de colanti au buzunare si fermoare care pacalesc optic si ii fac sa semene mai degraba cu niste pantaloni, asa ca acestia au reguli de purtare mai relaxate. Indiferent cum ai alege sa iti compui tinuta, criteriile precum decentea si bunul gust sunt esentiale pentru un look stilat si corect.

Sursa foto: Shutterstock