Ochelarii de soare nu sunt doar niste accesorii ce tin de moda, ei au o importanta majora in ceea ce priveste sanatatea ochilor si a pielii din jurul lor. Nu este de ajuns sa cumperi o pereche de ochelari de soare dintr-un centru comercial si nici sa-i porti doar cand mergi la plaja, achizitia lor trebuie cantarita cu mai multa atentie. Iata care sunt cele mai frecvente greseli pe care le fac femeile cand achizitioneaza o pereche de ochelari de soare:

Greseala nr. 1 – Iti cumperi ochelari din magazine care nu sunt specializate in comercializarea lor. Ce risti?

Ai plecat la mall si ai vazut intr-un magazin de haine o pereche interesanta de ochelari. Fara sa stai pe ganduri, ai si achizitionat-o, nu-i asa? Foarte multe femei cumpara aceste accesorii din diverse magazine, benzinarii, poate chiar de la tonete din statiunile de pe litoral. Riscurile sunt foarte mari, nu numai ca acesti ochelari nu te protejeaza, ei pot chiar sa-ti afecteze vederea. De obicei ei nu sunt polarizati, ci doar au lentilele colorate, permitandu-le razelor ultraviolete sa ajunga la ochi nestingherite, ba mai mult, chiar le atrag.

Solutia o reprezinta achizitionarea ochelarilor dintr-un astfel de magazin de optica, unde ai garantia ca sunt produse special concepute pentru protejarea ochilor. In plus, in cazul lui ai si siguranta ca produsele sunt originale si tocmai din acest motiv arata si mult mai bine. Producatorii mari de ochelari de soare lucreaza preponderent cu aceste magazine, asa ca si modelele pe care le gasesti sunt unele pe care nu le vei vedea in toate vitrinele din mall.

Greseala nr. 2 – Te ghidezi dupa tendinte si nu dupa nevoi si modele care te avantajeaza

Fiecare an vine cu noi tendinte atat in ceea ce priveste hainele, cat si accesoriile. Ei bine, moda nu tine niciodata cont de sanatate si nici de trasaturile fiecarei persoane in parte. Inainte sa te lasi atrasa in achizitionarea unor ochelari de soare asemanatori cu ai unei vedete, gandeste-te daca te vor avantaja. Poti sa folosesti un site ca lenscrafters.com, care iti recomanda ochelari de soare in functie de forma fetei si de stilul vestimentar, pentru a afla ce ti se potriveste cel mai bine.

Nu uita ca ochelarii de soare sunt ganditi si pentru a proteja pielea sensibila a ochilor de efectele nocive ale razelor ultraviolete. Asadar, daca intr-un an se poarta ochelari de dimensiuni mici, gandeste-te de doua ori inainte sa-i achizitionezi. Jennifer Lyerly, optometrist de profesie, atrage atentia asupra riscurilor ochelarilor de soare prea mici si subliniaza intr-un articol pe LinkedIn ca ramele mici nu iti asigura acelasi grad de protectie.

Greseala nr. 3 – Treci cu vederea cateva conditii esentiale

De cate ori ai citit carasteristicile unor lentile si ochelari de soare? Daca esti precum majoritatea persoanelor, probabil nu s-a intamplat prea des. Este o greseala care te determina sa alegi ochelari care s-ar putea sa nu-ti ofere protectia necesara. Data viitoare cand iti cumperi o pereche de ochelari de soare, urmareste aceste mentiuni – blocheaza radiatiilor UVB si UVA in proportie de 99 – 100%, au protectie UV de 400, reflecta in proportie de 70 – 90% lumina vizibila, permit recunoasterea clara a tuturor culorilor.

Tu ai comis pana acum aceste greseli? De unde iti cumperi de obicei ochelarii de soare si pe ce criterii ii alegi?

Sursa foto: Matthew Hamilton/Unsplash, Jamie Brown/Unsplash