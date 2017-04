Pantaloni office cu imprimeu: cum sa te imbraci chic la job

Pantalonii office cu imprimeu in dungi

Printurile cu dungi se poarta in primavara-vara 2017! Fie ca vorbim despre dungile verticale, orizontale sau oblice. Fie ca vorbim despre dungile subtiri sau groase. Desigur, poti alege camasi de dama cu dungi, sau bluze cu imprimeu in dungi ori poate fuste midi cu imprimeu, insa o pereche de pantaloni office cu imprimeu in dungi e o alegere chic in acest sezon!

Si asta pentru ca se poarta pantalonii departe de a fi “clasici” – si cand vine vorba de croiala si cand vine vorba de culori si imprimeuri! Alege un model de pantaloni cu print in dungi, cu croiala ampla, largi, amintind de palazzo pants, si neaparat cu talie inalta! Si daca esti fashionista adevarata, alege niste dungi ce ies in evidenta, eventual in toate directiile!

Pantaloni Medicine cu dungi albe Pantaloni in dungi bleumarin cu albastru Palazzo pants cu print in dungi