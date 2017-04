Ti s-a intamplat si tie, probabil, sa te afli in aceasta situatie. Te suna prietena cea mai buna si iti spune ca trebuie sa ajungeti numaidecat la o petrecere care se intampla...exact, in doar cateva ore. Inca o data, vechea poveste se repeta si realizezi ca, pur si simplu, stii cele 6 trucuri ca sa te simti bine la o petrecere, dar nu ai cu ce sa te imbraci pentru ea.

Daca te-ai saturat ca acest lucru sa se intample la fiecare ocazie speciala, e timpul sa te organizezi mai bine si sa te asiguri ca ai in garderoba ta cel putin cinci articole care sa-ti asigure un outfit de succes. Iata care sunt acestea si cum te pot ajuta sa-ti creezi o tinuta deosebita pentru fiecare petrecere:

1. PantofIi eleganti cu toc subtire

In multe situatii, pantofii reprezinta elementul definitoriu al unui outfit reusit. Daca te grabesti sa pleci undeva si nu ai prea mult timp de planificare, nu vei putea da gres niciodata cu astfel de pantofi eleganti. Alege, insa, un toc de maximum 10 cm, suficient de subtire cat sa evoce rafinamentul, insa nu mai mult decat este necesar. Un exemplu bun in acest sens il reprezinta pantofii de tip Stiletto (toc subtire, varf usor ascutit) sau pantofii d'Orsay, care nu numai ca iti vor oferi cativa centimetri in plus, dar vor oferi siluetei tale un aspect suplu si bine proportionat. Acestia au partea laterala decupata, calcaiul inchis, iar partea din fata este, in general, alcatuita dintr-o bareta de diferite latimi sau decupata in forma de peep toe.

2. Cerceii metalici

Accesoriile sunt la fel de importante cand vine vorba de finisarea unei tinute. Acestea pot fie sa intregeasca tinuta pe care ti-ai ales-o sau sa-i ofere putina personalitate. Insa, lasand totul la o parte, cerceii sunt acele accesorii cheie la care trebuie sa te orientezi. O pereche sofisticata se va potrivi cu o tinuta simpla si invers, insa indiferent de tipul acesteia, poti fi sigura ca iti va scoate in evidenta trasaturile fetei intr-un mod absolut deosebit. Alege, totusi, cercei din aur sau argint intrucat se vor asorta de minune cu orice obiect vestimentar prin nuanta practica si minimalista.

3. Poseta plic

Poseta de tip plic este un accesoriu cat se poate de practic si de chic pentru o seara de petrecere. Nu te incomodeaza deloc prin forma sa si iti ofera suficient spatiu pentru a-ti depozita telefonul, portofelul si alte obiecte esentiale. Mai mult decat atat, o astfel de poseta este la fel de potrivita pentru o tinuta de seara cat este si pentru una de zi, spre deosebire de poseta de tip clutch, de exemplu, care nu poate fi purtata decat seara. De asemenea, plicul poate avea o diversitate larga de modele, fie ca este impodobit cu paiete, strasuri si pietricele sau pur si simplu este confectionat dintr-un material neobisnuit.

4. Pantaloni tigareta

Acest tip de pantaloni are o istorie lunga, insa a ajuns sa fie extrem de popular in ziua de astazi. De fapt, in prezent, acestia sunt realizati din orice material si pot avea unele dintre cele mai interesante modele. Caracteristica lor de baza este, insa, lungimea; aceasta permite descoperirea gleznelor si efectul este un aspect sofisticat. Pantalonii tigareta sunt perfecti pentru o seara de petrecere intrucat sunt extrem de comozi si confera tinutei tale un aer sofisticat.

5. Dresul cu model discret sau cu plasa

Daca te-ai saturat de monotonia rochiilor pe care le-ai tot purtat pe la diverse petreceri, reinventeaza-ti outfit-ul cu un dres sexy cu model sau cu unul rebel cu plasa. Cel cu plasa se potriveste de minune cu pantofii Stiletto si cu o rochie neagra, simpla, care sa urmeze linia corpului, fara a fi prea scurta. Din categoria dresurilor cu model se remarca, in special, cele cu dunga pe spate, care ofera iluzia unor picioare suple si senzuale.

Cand nu mai stii cu ce sa te imbraci, mai ales cand vine vorba de o petrecere de zile mari, nu trebuie sa te simti presata de gandul de a-ti cumpara haine noi. De fapt, ai nevoie doar de cinci articole cheie care reusesc prin natura lor sa-ti inoveze stilul vestimentar, indiferent de cum alegi sa le asortezi.