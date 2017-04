Astazi de dimineata s-a dat startul la cea mai mare campanie de reduceri de la Fashion Days, dupa cea de Black Friday, OMG! Spring Sale, care vine cu cele mai mari reduceri la branduri internationale de moda. Sunt disponibile discounturi semnificative de pana la -70% la aproximativ toate articolele de pe site: haine, incaltaminte, accesorii, articole pentru casa.

Haine, incaltaminte si accesorii de la branduri internationale la reducere de 70%

Ai astfel ocazia sa iti achizitionezi la preturi modice, chiar simbolice, piese de imbracaminte si incaltaminte de la branduri renumite precum adidas, Calvin Klein, Desigual, Diesel, ESPRIT, Geox, GUESS, Napapijri, Pepe Jeans London, Tommy Hilfiger, Tom Tailor, UGG Australia, United Colors of Benetton si multe altele.

Reducerile se aplica la toate categoriile de pe site: atat haine, incaltaminte si accesorii pentru femei, cat si imbracaminte si incaltaminte pentru barbati si copii, articole pentru casa. In plus, beneficiezi de livrare gratuita pentru comenzile in valoare de 100 lei si posibilitatea de retur gratuit in termen de 30 de zile de la primirea comenzii.

De exemplu, un tricou pentru fetite de la Mexx este disponibil la doar 5 lei, balerinii pentru femei Haily’s cu particule metalice stralucitoare costa 35 lei, pantofii stiletto Laura Biagiotti pornesc de la 75 lei, iar o rochie Alcott costa si 35 lei, poseta Ted Baker de la 125 lei. De asemenea, blugii pentru barbati pornesc de la doar 45 lei, o pereche de pantaloni pentru el de la United Colors of Benetton fiind disponibili la doar 55 lei.

Urmareste oferta de reduceri Fashion Days OMG! Spring Sales

De ce merita sa comanzi de la Fashion Days?

Pe langa faptul ca au saptamanal oferte considerabile si o foarte mare varietate de branduri internationale (Armani, Calvin Klein, Moschino, GUESS) la preturi foarte convenabile, Fashion Days vine in intampinarea clientilor prin toolul propriu implementat de cateva luni pe site – Fit Finder, cu ajutorul caruia reusesti sa iti gasesti marimea potrivita si care salveaza masurile tale in istoric pentru cumparaturile ulterioare.

In plus, Fashion Days livreaza gratuit comenzile de minimum 100 lei, iar returul este gratuit, avand posibilitatea returnarii produselor in termen de 30 de zile. Ai asadar cand sa te razgandesti si nu stai cu grija masurii potrivite, daca ai ales marimea ta sau ai dat gres.

Tot la Fashion Days ai o categorie permanenta de Sale, indiferent de perioada anului, in cadrul careia ai discounturi considerabile la fiecare categorie de haine, incaltaminte si accesorii – femei, barbati si copii.

Daca ai ratat ocazia de Black Friday 2016 sa iti iei haine si incaltaminte de firma pe placul tau, acum ai ocazia cu OMG! Spring Sale de la Fashion Days, campania cea mai buna de reduceri Fashion Days de dupa Black Friday, cu reduceri de pana la 70% la aproximativ toate produsele de pe site. Toate produsele disponibile pe Fashion Days sunt articole de firma. Oferta OMG! Spring Sale este activa in perioada 19.04.-21.04.2017.