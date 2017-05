Marti 25 Aprilie 2017, ora 20:00 a avut loc, in prezenta a peste 550 de invitati, prima editie SPRING FASHION GALA, in cadrul unei locatii inedite, Gradina Botanica „Dimitrie Brandza” a Universitatii din Bucuresti,

Spring Fashion Gala, evenimentul organizat de agentia Manifesto Events&PR si Alin Galatescu reprezinta un concept inedit, ce isi propune sa devina cel mai important si mai de interes eveniment al modei autohtone. Evenimentul a reunit cei mai cunoscuti designeri romani ai momentului, nume consacrate in industria fashion, atat pe plan national, cat si international, plus alti cativa designeri aflati la inceput de cariera ce au reprezentat categoria new designers. “SPRING FASHION GALA editia 1 reprezinta debutul unui sir de evenimente speciale dedicate tuturor sezoanelor de moda dintr-un an privite, abordate, prin viziunea designerilor romani de calitate. Multe stiluri, designeri renumiti sau aflati la debut, cu totii ne prezinta creatii reprezentative, emblematice, pentru Primavara lui 2017. Urmeaza SUMMER Gala...”, ne spune Alin Galatescu.



Cei care au fost prezenti la Spring Fashion Gala au asistat la cele mai inedite defilari pe podium. Cunoscut ca fiind un perfectionist, Alin Galatescu a surprins inca o data. La prezentarea de moda de la Gradina Botanica Bucuresti, modelele au defilat pe podium purtand creatiile urmatorilor designeri: Alexandra Calafeteanu, Ana Maria Saragia, Andreea Veneciuc, Claudia Simion, Iza Van Dee, Loredana Ciangau, Luiza Ganea, Mineli, Norina Stoica, Simona Iacob, Simona Semen, dar si pentru sponsorul oficial al evenimentului, Betty Ice, care a avut pe podiumul Spring Fashion Gala un moment special.

In cadrul evenimentului, cele peste 30 de modele au avut make-up-ul asigurat de Scoala de Make-up Raluca Paraschiv si hair-styling-ul asigurat de Geta Voinea Saloane & Geta Voinea Factory.

Am putut remarca in cadrul evenimentului de la Gradina Botanica, Spring Fashion Gala, o multime de persoane publice ce si-au dorit sa fie prezente in cadrul primului eveniment fashion organizat intr-o locatie inedita. Printre acestea s-au numarat: Andrei Nourescu, Anda Adam, Simona Taranu, Bogdan Vladau si Gina Chrila, Xonia, Carmen Simionescu, Maria Iordanescu, Andrei si Alex Iordanescu, Oana Lis, Alessia, Florin Dobre, Ana Barbu, Iulia Zgripcea, Carmen Grebenisan, Camelia Capitanu, s.a.



Organizatori:

Despre agentia organizatoare, Manifesto Events & PR – www.manifestoevents.ro, putem sa va spunem ca a avut o ascensiune fulminanta pe piata organizarii de evenimente si PR, avand in scurta perioada de la infiintare, colaborari de succes cu branduri sau companii precum: Medlife, Huawei, Auto Total Romania, Christian Tour, Vitamin Aqua, Wesse, si multi altii.

Alin Galatescu este un nume care nu mai are nevoie de nici o introducere. Cunoscutul analist de moda si managerul AVANPREMIERE, dar si creatorul evenimentelor tematice Soiree de la Mode promite un nou spectacol de fashion de neegalat, plin de autenticitate, originalitate si atmosfera.

Sponsori&Parteneri:

Sponsorul official al evenimentului a fost Betty Ice, iar parteneri media oficiali: EVA.RO, City Vision Magazine, Virgin Radio Romania

Sponsori: Beauty Art Aesthetics, Black Cab, Cupio, DAB Security &DAB Fire, Etalon, Geta Voinea Saloane & Geta Voinea Factory, iSeeVideo, kaya&time, NIRAN, OMG Cabina Foto, Premier Palace Spa Hotel, Scoala de Make-up Raluca Paraschiv, Tipografia PPB, Terra Events , Tailor Events, Wesse, Vinarte, vitamin aqua.

Parteneri media: Click Pentru Femei, Cancan.ro, Ciao.ro, Elegantine, IQool, InOras.ro, Kudika.ro, readmymind Blog, Social Agenda, verdit.ro, VIPStyle.ro.

Credit Photo:

www.themoment.ro

www.remusn.ro