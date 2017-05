Daca la 16 ani nu prea vrei sa auzi ce au de zis mama si bunica, mai tarziu stii deja ca de la ele ai primit sfaturile cele mai valoroase, bune de transmis generatiilor viitoare. Unele dintre ele - de bucurat si vindecat sufletul; altele - foarte pragmatice: regulile bunelor maniere, cum sa profiti de fructele si legumele din piata ca sa iti ingrijesti tenul, de ce sunt de preferat unghiile mai degraba mai scurte si delicate decat cele prea lungi, sfaturi despre cum sa iti alegi hainele in functie de tesatura si cum sa le eviti pe cele de slaba calitate.

Și, daca tot am ajuns la imbracaminte, cu siguranta ti-ai auzit mama reprosandu-ti, cel putin o data, ca ai achizitionat materiale care nu rezista, care se sifoneaza mult prea usor sau care, pur si simplu, nu isi merita banii. De obicei, stie ce spune: rochiile si taioarele pe care le-a purtat in prima tinerete, majoritatea produse in Romania, nu aveau aceste probleme. Croiala si originalitatea erau si atunci importante, dar primele criterii de selectie erau tesatura si cusaturile, cat mai lipsite de defecte cu putinta.

Ce poti face astazi, ca sa aplici lectiile invatate? Iata cateva idei pentru garderoba ta:

Alege ia romaneasca

A revenit deja, de cativa ani, in moda de la noi si de pretutindeni, e prezenta in magazine si pe marile podiumuri. Nu spunem, deci, nimic nou, cand iti sugeram sa o adaugi in sifonier. Fie ca esti norocoasa sa o detii ca mostenire de familie, fie ca o achizitionezi de la un targ cu produse autentice romanesti sau o gasesti online, o poti purta in diferite ocazii, la fusta sau la pantaloni, cu tocuri sau cu flats. O pereche de jeans o complimenteaza chiar si mai bine. Nu astepta Sanzienele ca sa o scoti in lume, asta face toata lumea: fii originala si poart-o si in contexte mai putin previzibilie.

Apeleaza la un brand romanesc autentic

Oricat de compatibila ar fi ia cu diverse alte piese vestimentare, nu o poti purta chiar impreuna cu orice, nici in fiecare moment al zilei. Nu este, de pilda, o tinuta potrivita pentru birou. Ca sa ramai, insa, la cusatura si croiala romaneasca impecabila, te poti indrepta spre un brand cu traditie, care exact asa ceva ofera si poti alege, eventual, tot bluzele elegante, dar practice, numai bune de purtat peste zi, la tinutele business, dar si pentru o iesire in oras.

Cand ai fost ultima data la croitoreasa, ca sa creezi, impreuna cu aceasta, o tinuta care sa redea fidel viziunea proprie asupra rochiei perfecte sau a sacoului ideal? Daca vizitele repetate, cautarea materialului potrivit si probele ti se par un calvar, gandeste-te ca este una dintre rarele ocazii cand poti imbraca o piesa cu adevarata originala, in culorile alese de tine, pe care, cel mai probabil, o vei pastra inca multa vreme. La final, chiar daca tinuta respectiva nu a iesit chiar din mainile tale, te vei simti ca un mic designer.

Sustine designerii romani

Și pentru ca am amintit designul, merita spus ca este intotdeauna nevoie de sustinere fata de creatorii romani de frumos, fie ca realizeaza piese vestimentare sau bijuterii. Ai multe variante la dispozitie - moda romaneasca nu duce lipsa de talente. Ca sa amintim doar doua nume - Laura Hincu, pentru imbracaminte si Wagner Arte Frumoase si Povesti, pentru bijuterii. Poti face vizite in atelierele si showroom-urile creatorilor, sau poti frecventa targurile si evenimentele cu tematica relevanta.

Poarta pantofii bunicii

Sau, si mai bine, pantofii de seara pe care bunica ta i-a purtat la nunta mamei tale, daca i-a pastrat si ti se potrivesc, desigur. Daca te gandesti ca sunt prea vechi, cel mai probabil, te inseli. Bunicile noastre purtau anumiti pantofi numai la ocazii speciale, iar calitatea autentic romaneasca a materialelor folosite atunci ii va face purtabili si frumosi si astazi, si maine. Asta pe langa faptul ca numeroase modele ale anilor '50-'80 au revenit pe podium si pe strada.

Care ar fi prima ta alegere, din lista de mai sus, si care ti se pare solutia cea mai comoda?

Sursa foto: Shutterstock