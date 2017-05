Astazi stam de vorba cu Rox Sarafolean, fashion bloggerita din Timisoara cu multa pasiune, energie, iubire de frumos si de impartasit cu ceilalti din micile bucurii zilnice. La ea am gasit un stil fresh si original de combinat tinute zilnice, in bugete accesibile si pline de bun gust. Recomandarile ei se adreseaza tuturor celor care cauta outfituri de zi cu zi, cu un touch personal, distins, si formate din piese accesibile fiecaruia dintre noi. Hai sa facem cunostinta cu ea!

Buna, Rox! Bun venit in paginile Kudika Shopping! Ne bucuram sa stam de vorba despre tine si pasiunile tale: fashionul si bloggingul. Apropo de ele, cum le imbini? Cum reusesti sa mixezi utilul cu placutul pe blogul tau, Fashoniac.com?

Buna, fetelor! Ma bucur foarte mult, la randu-mi, sa povestim.

Fashoniac.com exista de doi ani jumatate si de atunci a devenit un mod de viata pentru mine. Incep ziua ca un corporatist, deoarece lucrez la o multinationala, iar dupa job ajung din nou in fata laptopului descoperind tot mai mult din ceea ce imi ofera bloggingul. Si imi ofera multe! E un domeniu foarte vast si interesant, care pe mine ma relaxeaza dupa o zi plina.

De unde s-a ivit ideea de blog si cum i-ai conferit numele?

Urmaresc blogurile din strainatate si din tara de foarte multi ani, mi-am dorit dintotdeauna sa fac ceva din pasiunea mea pentru moda si haine. Am vrut sa fiu de ajutor fetelor care doresc sa se imbrace altfel, sa fie fashion fara sa cheltuiasca sume astronomice. Am aratat in nenumarate postari ca sunt magazine, outleturi, site-uri unde gasesti haine fabuloase la preturi decente, ca poti compune altfel de tinute, ca poti fi originala chiar si cu o tinuta aparent simpla, daca pui accent pe accesorizare si detalii.

Cat din timpul liber aloci blogului?

Aloc mult timp, deoarece scriu mult, imi place sa am continut consistent, Fashoniac.com e blogul unei absolvente de Litere care lucreaza in logistica; e oaza mea de liniste si zilnic ii ofer 3-4 ore. Timp in care scriu postari, fac poze, socializez cu cititoarele, le ajut sa gaseasca tinute, le trimit recomandari si raspund la mesaje, ma documentez si incerc sa tin pasul cu tot ceea ce inseamna social networking in zilele noastre.

De unde ai energie? :)

Imi iau energia din feedback-ul pozitiv pe care il primesc de la fetele si baietii care ma urmaresc in online. Primesc zilnic mesaje si asta ma face sa imi doresc sa cresc mai mult, sa evoluez din toate punctele de vedere. Vizual, dar si prin continutul de pe blog. Rad mult si asta ma face sa fiu mai energica, alerg, ascult muzica, muuuulta muzica, si am punga cu migdale mereu la mine. Ma inconjor de oameni pozitivi, energici si fur de la ei vibe-ul asta bun la toate. :)

Despre ce iti place sa scrii?

Am pe blog cateva categorii: imi place sa scriu despre oameni, imi place la nebunie sa ii descopar, sa le aflu povestea, sa le fac poze. Imi place sa scriu despre haine, branduri, reduceri, combinatii de outfituri. Imi plac articolele utile, genul acela de articole pe care le cauti si la gasesti greu. Acelea care sunt scrise cu suflet si informatie de calitate, informatie pe bune, mai exact.

Online shopper sau offline shopper? Si… de ce?

Ambele, dar parca prefer offline pentru entuziasmul si bucuria de a gasi produsul, pentru ca simt materialul, dar si pentru extazul de dinainte si dupa ce trece cardul prin POS (rade – n.r.).

Ce branduri de moda iti plac?

Ca branduri, as prefera sa numesc cativa designeri cu care simt ca rezonez: Andreea Micle - pentru autenticitate, Roxana Puris - pentru viziune si pentru modul in care transmite sensibilitate prin tesatura, Alex Simedru - creatiile lui emana putere, unicitate si originalitate. Ca branduri mari: I.D SARRIERI, Fossil, Musette, Balenciaga, Dior.. sunt atat de multe! As putea face o clasificare pe categorii (rade – n.r.).

Care sunt magazinele online de fashion preferate de tine, de unde comanzi cu drag?

Sunt ceva, dar ma rezum la a mentiona: The Funkers, Tezyo, Dasha, Reserved, Meli Melo Paris, Asos. Moos, PNK Casual.

Tinuta ta preferata intr-o zi caniculara e compusa din…

… O rochie alba maxi si super vaporoasa, o palarie de paie cu o fundita neagra, sandale romane, ochelari de soare si o curea impletita.

Ce pui intotdeauna in bagajul de calatorie?

Serul pentru fata, deodorantul, agenda, rujul rosu si parfumul preferat varianta mini Alien de la Thierry Mugler. Sunt nelipsite. Daca m-ai intreba ce contine tot bagajul, am vorbi tot interviul despre ce am in geanta. Niciodata, dar niciodata, nu ma pot limita, dar cele mentionate sunt in mod sigur nelipsite.

Si apropo de calatorit, care e locul tau preferat din tara? Dar din strainatate? Si ce loc din intreaga lume ti-ai dori foarte mult sa vizitezi?

Ador Clujul. As vrea sa imbatranesc frumos in Kuoukounaries si mi-as dori enorm sa vizitez Zanzibar.

Cateva sfaturi de frumusete ca sa te mentii fresh in sezonul cald?

Nu folosesc niciodata fond de ten vara. Folosesc un ser revitalizant de la Lancôme in loc de crema. Ma demachiez in fiecare seara. Mananc fructe pe stomacul gol si beau 3 litri de apa.

Ce nu uiti niciodata sa iei in poseta?

Agenda. E un must. Sa nu cumva sa nu apuc sa notez tot ce imi trece prin minte. :)

Un mesaj pentru cititoarele Kudika Shopping?

Sa foloseasca toata energia din viata asta in scop pozitiv! Sa zambeasca mult si sa investeasca in frumusetea lor. Fie fizica, fie spirituala.

Sursa foto: arhiva personala Rox Sarafolean/Fashoniac.com (© Anita Bejenaru)