Important e sa te simti bine in pielea ta, sa fii sanatoasa, sa iti pui in evidenta calitatile, inclusiv pe cele fizice, indiferent de ocazie. Stim toate ca magazinele si moda in general ne vara pe gat de ani de zile un anumit prototip privind masura: talie supla, ca trasa printr-un inel, haine in marimi „clasice”, pana la XL maximum – o imagine creata, artificiala, a realitatii si a frumusetii. Insa sunt si magazine care au inteles ca publicul, in mare parte, nu-i format doar din femei cu 90-60-90. Si ca femeile frumoase care nu se incadreaza in acel prototip prestabilit, deloc natural si real, au nevoie, la randul lor, de haine care sa raspunda inclusiv cerintelor lor si sa le puna si pe ele in valoare.

Am urmarit cateva magazine online in care se regasesc si categorii de haine in marimi mari pentru femei plinute. Am alcatuit lista de mai jos si suntem convinse ca vei gasi in ea ceea ce ai nevoie, inclusiv haine in marime XXL de la branduri de moda renumite.

In categoria Curvy, gasesti haine in trendurile actuale, de la branduri internationale renumite, in marimi obisnuite, dar si in marimi care depasesc varianta XL, tocmai pentru ca si femeile cu forme mai pline sa poata purta haine la moda. De la jeansi XXL pentru femei, la rochii, fuste, jachete, bluze in marimi mari, chiar ai de unde alege ceva potrivit si stilului tau.

Ce ne place in categoria de Marimi Curvy de la Zoot este ca, desi e destinata doar femeilor plinute, vei gasi acolo nu doar piese de la branduri de moda cunoscute si foarte dragute, dar si haine la moda. In ideea ca, daca ai forme mai pline, nu inseamna ca trebuie sa porti haine fade si sa iti impui un stil restrictiv privind tendintele actuale in moda.

Vezi mai multe modele de haine de firma in marimi mari in categoria dedicata de la Zoot

De la rochii elegante, de seara sau casual ori office, pana la bluze, camasi, fuste, blugi, jachete, tricouri, sacouri, costume de baie, haine de plaja, toate in marimi mari de la XL la 3XL, la StarShinerS vei gasi haine moderne diverse, la preturi convenabile.

Ce vei gasi aici este, in primul rand, varietatea de haine si accesorii, moderne si potrivite oricarui stil si ocazie. In plus, tot aici sunt disponibile haine in marimi mari moderne urmand trendurile actuale: haine in marimi mari cu broderii florale, haine XXL in imprimeuri florale, costume de baie moderne, haine cu volane.

Nu doar rochii, dar si alte haine pentru femei plinute vei gasi la ei: bluze, salopete în marimi mari, costume de baie, precum si accesorii potrivite care să îți completeze tinuta. Preturile sunt foarte bune, astfel incat orice femeie nu doar sa gaseasca aproape orice are nevoie, dar sa isi poata si permite.

Fă o „vizită” acestui magazin online și te vei convinge singură că este exact ceea ce ai nevoie!

La Ama Fashion gasesti haine exclusiv produse in Romania, piese vestimentare elegante destinate in special doamnelor si foarte potrivite stilului office sau de seara. Acum au online o categorie dedicata pentru haine in marimi plus size, cu bluze, rochii, fuste, in marimi de pana la 4XL.

In plus, categoria de incaltaminte, genti si accesorii este la fel de ofertanta si placuta. Astfel, acest magazin online devine o destinatie de baza si principala pentru doamne si femei adepte ale unui stil business, elegant sau sobru, in general, dar care isi mentin originalitatea prin detalii specifice.

Mai multe modele de haine in marimi mari la Ama Fashion

Astratex pentru lenjerie intima pentru femei cu forme voluptoase

O femeie cu forme pline nu are nevoie de haine in marimi mai mari. Ii trebuie, ca oricărei femei, piese de lenjerie intima pe masura, asa ca, in acest sens, Astratex ii vine in ajutor prin categoria de sutiene în marimi plus size, chiloti, neglijeuri, body-uri, compleuri sexy pentru femei plinute si nu numai.

Lenjeria intima Astratex e simpla, de calitate, in modele clasice, potrivita pentru orice gusturi, la orice garderobe si la preturi convenabile. Faptul ca la ei gasesti o categorie de piese de lenjerie intima si in marimi mari, pentru femei cu forme, ii recomanda si mai mult. Dar la Astratex gasesti si haine din materiale de calitate, precum bumbacul, unele si in marimi mari, asa ca merita sa iti indrepti atentia catre acest magazin online de lenjerie intima.

La Miss Grey nu ai cum sa nu gasesti rochia de seara potrivita. Au aici o varietate destul de mare de rochii de seara in marimi mari: rochii din dantela, rochii din voal, rochii din voal cu dantela, rochii din materiale elastice, toate tip plus size, menite sa iti alungeasca tinuta si sa te faca sa pari mai slaba.

Ce e de remarcat aici este ca toate piesele vestimentare sunt create in Romania si, daca tii la astfel de lucruri si la calitate, merita sa iti indrepti atentia inspre acest brand romanesc, cu produse destul de elegante si atractive, la preturi bune.

Vrei un magazin online tip mall multibrand, in care sa gasesti si haine de firma plus size, in modele diverse, dar croieli simple, ca sa le poti combina in orice stil? La B-mall ai solutia: au blugi, pantaloni, bluze, geci, rochii, costume de la branduri internationale de renume, in variante de marimi mari.

In acest sens, nu pot sa nu fie remarcate hainele de la Columbia, Ralph Lauren, LEVI’S sau, mai ales, Calvin Klein Plus, in special hainele din denim, oricum la mare purtare in orice perioada: blugi plus size, jachete plus size, costume de baie si haine de plaja in marimi mari.

Urmareste mai multe haine de firma in marimi plus size la B-mall.

Conceput intocmai ca B-mall, MyCloset ofera multe branduri internationale de haine, greu accesibile la noi in tara de regula, dar la preturi si oferte atractive. Am gasit la ei haine in marimi mari de la Michael KORS, Levi’S, Ralph Lauren, Calvin Klein, DKNY, Cheap & Chic, Columbia, Democracy, Jessica Simpson, Lucky Brand s.a.

Alege-ti orice ai nevoie din rezultatele oferite dupa filtrul „plus size”: ai o oferta diversa si foarte buna, indiferent ce piesa vestimentara te intereseaza. Nu ai cum sa nu gasesti haine plus size moderne si foarte dragute, usor de combinat in multe tinute, indiferent de stil.

Stii tipul acela de magazine online in care gasesti orice tip de haine cauti, indiferent de marime si destinatie? Maxine e unul dintre ele: aici gasesti orice vrei la nivel vestimentar, de la rochii si fuste, pana la camasi, bluze si pantaloni, sacouri si jachete etc., pana la incaltaminte si accesorii.

Pentru ce te intereseaza ca haine in marimi mari, la ei gasesti: rochii office, rochii casual sau rochii de seara in marimi XXL, jachete, sacouri mari, bluze, fuste, camasi plus size, costume deux-piece XXL etc. In plus, uneori au oferte bune si livrare gratuita prin curier la comenzi care depasesc 200 lei.

Acesta este un magazin online in care vei gasi si o categorie de rochii in marimi mari, dedicate in special doamnelor. Rochiile sunt realizate din materiale fine in combinatii cu dantela sau din brocard. Pot fi purtate in special in tinute office, dar si elegante, de seara.

Cat priveste preturile, la Evio rochiile in marimi mari sunt la o oferta foarte buna, pana la in jur 200 lei pentru o rochie de seara lunga, din voal diafan, de regula.

In acest magazin online vei gasi in special rochii in marimi mari, in modele variate si pentru diverse ocazii: rochii de ocazie XXL, rochii in marimi mari pentru tinute casual, rochii de seara in marimi mari, rochii scurte, rochii lungi, rochi simple sau cu imprimeu, toate menite sa te avantajeze si sa iti ascunda formele ori sa iti alungeasca tinuta. Intr-un cuvant: sa te faca sa te simti cat mai bine in pielea ta.

Ce e placut in acest magazin online, pe langa varietatea de rochii in marimi mari, este ca vei gasi haine la preturi accesibile, pentru fiecare buzunar, nu doar pentru orice silueta.

Fashion-24 este un alt magazin util inclusiv pentru femeile plinute, in care, la fel, vei gasi rochii in marimi de la XXL (44) pana la 8XL (56). Rochitele in marimi mari sunt in modele atat pentru evenimente speciale, cat si pentru tinute de zi cu zi. Preturile acestor rochii sunt foarte bune, uneori chiar mai mici decat al unor magazine cu haine in marimi cerute de obicei.

Modelele de rochii sunt de la elegante, de seara, pana la casual si office. Indiferent ce rochie in marimi mari te intereseaza, sigur vei gasi modelul preferat, in functie de stil si de tipul de tinuta pe care vrei sa il adopti.

Ca femeie care are nevoie sa poarte haine in marimi mari, nu te avantajeaza sa adopti intotdeauna doar negru sau culori inchise, care, se stie, subtiaza optic. Ai nevoie si de putina culoare sau de imprimeuri simpatice. Ori de haine in materiale mai fluide ori elegante, pentru ocazii speciale. Asa ca indreapta-ti atentia spre magazinele online cu categorii inclusiv de haine in marimi mari sau dedicate doar acestei sectiuni de moda. S-ar putea sa ai surpriza sa gasesti tot ce ai nevoie, si ceea ce ai renuntat de mult sa mai cauti in magazinele fizice.

Sursa front page photo: Pixabay/Adina Voicu