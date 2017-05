Nu vrei sa iti ascunzi varsta, dar nici sa se creada ca ai mai multi ani decat o arata datele din buletin, mai ales cand atitudinea ta e mereu tanara. Cum faci sa arati fresh, indiferent de numarul primaverilor si de momentul zilei?

Frumusetea poate avea orice varsta. Iar autenticitatea e atragatoare. Sa iti ascunzi, din cochetarie, anii, nu numai ca nu mai e la moda, dar nu mai are nici relevanta. Multe femei se simt mai bine in propria piele la 30 sau 40 de ani si asta se vede pe chip si in atitudinea pe care o afiseaza. Plus ca, potrivit Health.com, exista suficiente metode simple si obiceiuri sanatoase prin care poti ajuta natura, fara sa fii nevoita sa intervii prea mult.

Cu toate acestea, uneori, tot arsenalul format din cele mai bune metode de ingrijire a pielii, ore de efort intens la sala si diete sanatoase nu reuseste sa faca fata, in totalitate, unor factori ca oboseala cronica, mostenirea genetica si expunerea la poluare, praf si radiatii ultraviolete. Ce e de facut atunci?

Cea mai buna solutie, atunci cand vrei sa arati mereu tanara si plina de energie - chiar si in zilele in care esti prea grabita ca sa mai aplici toate cremele sau ai agenda mult prea plina ca asta sa nu lase urme de oboseala - este sa apelezi la tinute si accesorii luminoase si colorate. Anumite culori sunt chiar recunoscute pentru efectul de intinerire pe care il produc - printre ele, verdele intens si magenta.

Accesoriile te ajuta chiar mai mult decat o tinuta completa, pentru ca le poti „recicla” in nenumarate ocazii, le poti recombina in functie de culorile si imprimeurile hainelor si permit utilizarea cu masura a unor culori vii, fara sa ajungi sa arati ca o sorcova.

Iata ce accesorii si ce culori trebuie sa porti, daca vrei sa lupti cu efectele stresului si sa obtii un look proaspat si luminos, ca la 19 ani:

Culori tari pentru ochelarii de soare

Rosu intens, verde, albastru regal sau combinatii ale mai multor nuante complementare. Inainte sa spui ca o asemenea alegere este prea mult, gandeste-te ca poate fi singura pata de culoare din intreaga tinuta. Din primavara pana in toamna, ochelarii de soare cu rame colorate sau colorati in totalitate te vor scoate din anonimat si te vor teleporta cu cinci ani in urma.

Genti de umar in nuante varatice

geanta de umar de dimensiuni reduse sau medii, intens colorata, iti va da un aer deopotriva chic si strengar. Secretul, aici, consta nu doar in nuantele vesele si luminoase, ce par inspirate de oferta de inghetata - corai, galben, albastru, vioriu intens - ci si in alegerea unui model cu breteaua destul de lunga, cat sa lase impresia unei posete de adolescenta fara prea multe griji in buzunar.

Cercei lungi, cu pietre verzi sau turcoaz

Ii vei intalni, frecvent, in tinutele unor celebritati ca Taylor Swift sau Blake Lively - in special nuantele de turcoaz. Daca preferi verdele, te poti inspira de la Angelina Jolie sau Uma Thurman. Ambele culori au darul de a aduce luminozitate in orice tinuta, dar mai ales asupra nuantei tenului. Daca mai ai si ochii albastri sau verzi, nu rata o asemenea alegere.

Pantofi colorati, de inveselit tinutele sobre

Desigur, daca alegerea ta, pentru o zi oarecare, merge catre o tinuta office pe negru sau gri, nu poti incheia cu pantofi galbeni. Daca, insa, ai ales o rochie simpla alba, sa zicem, sau una albastra, poti alege pantofii colorati ca accesoriu, fara a mai introduce si bijuterii in ansamblu; sau daca totusi o faci, alege piese discrete si lasa pantofii si rochia sa straluceasca.

Lac de unghii albastru

Finalizeaza un look nu prea colorat, cu un lac de unghii care iti insenineaza ziua. Nuantele de albastru metalic sunt potrivite, atata timp cat nu folosesti prea mult din aceasta culoare, pentru restul tinutei.

Iti plac propunerile noastre? Cu ce ai incepe, din lista de mai sus, pentru a obtine o tinuta cat mai fresh?

