La inceput de vara fiecare isi improspateaza garderoba cu cateva piese noi. Pe 20 iunie ai posibilitatea de a face acest lucru cu creatii vestimentare produse exclusiv de designeri romani. Fashion ROute Market Place este locul in care vei intalni cele mai noi haine produse exclusiv in Romania si vei putea afla direct de la specialistii in domeniu ce e hot si ce e not in acest an.

Trendurile vestimentare ale acestei veri mustesc de joie de vivre. Anii ’80 par sa prinda din nou viata insa intr-o maniera reinterpretata si gandita pentru femeia mereu in miscare. Ne indepartam din ce in ce mai mult de stilul grunge si ne apropiem de forme bine definite si de culori puternice. Umerii conturati, printurile geometrice si bluzele reconstruite se numara printre must have-urile acestui sezon.

foto forewer/Shutterstock

Dincolo de imprimeurile structurate, gingham pare a fi printul principal al anului, respectiv clasicele carouri. Acestea sunt incapsulate de Pastelle pour Femme, participanti la Fashion ROute Market, in spectaculoase rochii maxi, cu poale ample si decolteuri indraznete.

Autenticitatea etnica este un alt lait motiv vestimentar in aceasta vara iar Iutta va aduce la targ cateva dintre piesele semnatura ale brandului aliniate acestui trend. Pantofii, gentile si accesoriile cu motive romanesti iesite din atelierele Iutta si pe care le poti admira si achizitiona pe 20 iunie vor aduce o nota de inedit oricarei garderobe.

foto Iutta, Facebook

De asemenea, printre trendurile de care te vei indragosti se numara cu siguranta culorile tari, compacte. Daca acestea se afla printre preferintele tale, Funky Fain iti va pune la dispozitie o colectie ampla de incaltaminte si genti in nuante indraznete, potrivite anotimpului cald. Din punct de vedere cromatic, la capatul opus se afla trendul nuantelor pastelate sau de pamant, ilustrate in propunerile Yvy Bags pe care le vei gasi la Fashion ROute.

foto Yvy Bags, Facebook

Toti ne gandim cu drag la vara pentru ca este momentul ideal pentru vacanta insa in acelasi timp, in aceasta perioada au loc cele mai multe dintre evenimentele elegante ale anului. Prin urmare, daca esti invitata la o nunta sau te pregatesti sa spui cel mai mare DA din viata, Diane Marie Studio te asteapta cu sandale elegante, in culori tari sau pastelate, plicuri si genti, pantofi de mireasa precum si spectaculosii pantofi pictati manual.

foto Diane Marie Studio, Facebook

In plus, daca esti in cautarea unui cadou cu totul original, la Fashion ROute vei gasi cel putin doua solutii inedite. Pe de-o parte, Madam Mitza te asteapta cu cele mai traznite si colorate sosete din lume, ideale in special pentru exploratorii si exploratoarele urbane. Tot pentru exploratoarele urbane, gasesti genti originale de la Bookletta, inventii originale 100% romanesti pentru femeia dinamica, indragostita iremediabil de literatura.

foto Bookletta, Facebook

Mai mult de atat, in paralel se va desfasura conferinta Fashion ROute, prima de acest gen organizata de WallStreet.ro, dedicata industriei confectiilor si retailului in fashion. Speakerii invitati la eveniment vor dezbate provocarile, avantajele si dezavantajele pietei de fashion in Romania, precum si traseul unui brand romanesc, de la idee pana la produsul final de pe raft.

Toate aceste minunatii colorate si pline de viata precum si invitatii WallStreet.ro te asteapta la Fashion ROute pe 20 iunie, intre orele 10.00 -18.00 la Sheraton Bucharest Hotel, Iridium Grand Ballroom, etajul 1. Intrarea este libera. Join us here!

Foto prima pagina Victoria Chudinova/Shutterstock