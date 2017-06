comunicat de presa

Anul acesta, la Iasi si Hobita s-a sarbatorit in stil romanesc de Sanziene, in cadrul festivalului RomanIA Autentica - editia a doua, elementul de noutate fiind organizarea evenimentului in paralel, atat in zona Moldovei cat si in Gorj. Iasul a reusit sa adune pana la final, in public, peste 20.000 de persoane, 10.720 dintre acestea purtand ie romaneasca, in timp ce la Hobita s-au adunat peste 5.000 de oameni dintre acestia 4.000 imbracati in straie populare. Astfel, ia romaneasca a fost sarbatorita de mii de persoane venite din toate colturile tarii sau chiar si de peste hotare. Evenimentul a fost initiat de Asociatia Nationala a Antreprenorilor si organizat alaturi de Primaria Municipiului Iasi, Consiliul Judetean Gorj, Primaria Targu Jiu, Primaria si Consiliul local Pestisani, Flori de ie si Departamentul Centenar ca partener principal.

Astfel, in cadrul evenimentului ce a avut loc concomitent atat la Iasi-orasul Micii Uniri, cat si la Hobita-Acasa la Brancusi, s-a adunat pe parcursul zilei de sambata cea mai mare comunitate de romani imbracati in ie, la un loc! Evenimentul a fost unul artistic, pe scena urcand nume mari, de la Orchestra Lautarii si Nicolae Botgros la Iasi, Ansamblul profesionist Doina Gorjului la Hobita, Laura Lavric, Sofia Vicoveanca, Niculina Stoican, Maria Dragomiroiu, Nicoleta Voica, Veta Biris, Alexandru Bradatan, Andreea Haisan, Maria Loga, Victorita Lacatusu, Valentin Sanfira, Claudia Torop, Roberta Crintea, Alexandra Bleaje, Marian Mendregoniu, Georgiana Barsac, Natalia Gojanu, Roxana Croitoru precum si alti invitati speciali din toate zonele tarii.

“Iata se dovedeste inca o data puterea iei romanesti ce strange mii de oameni din toate colturile tarii. Astazi Oltenia si Moldova si-au dat mana cu mana si impreuna au reusit sa stranga peste 15.000 de oameni imbracati in ie care au vibrat la unison. Este timpul sa acordam importanta cuvenita mestesugurilor si traditiilor romanesti si poate astfel se va constientiza si necesitatea a avea cadrul legislativ care sa reglementeze si sa ajute la dezvoltarea acestui segment important in economia romanesca. Sunt convinsa ca in anul 2018 ni se vor alatura mai multi oameni si ca RomanIA Autentica va deveni un eveniment emblematic!”, a declarat pe scena evenimentului RomanIA Autentica de la Iasi, Cristina Chiriac, initiatoarea proiectului.